Női kézilabda: Pődör Rebeka 9 gólt lőtt – vasárnapi légióskörkép

Varga Emőke egyszer volt eredményes a román Corona Brasovban, amely 26 –25-re nyert a francia Chambray Touraine otthonában az Európa Liga-selejtező második fordulójának első meccsén.

Debre Viktor csapata, a Dunaszerdahely 35–26-ra nyert a holland JuRo Unirek VZV otthonában a női Európa Kupa második fordulójának első mérkőzésén. Farkas Júlia és Élő Beatrix hét-hét, Molnár Korinna három, Woth Viktória két, Bánfai Kíra, Rédecsi Polett és Komlós Eszter egy-egy góllal vette ki részét a sikerből. A visszavágót egy hét múlva rendezik.

A HK Slovan Duslo Sala a pénteki első meccset és a vasárnapi visszavágót is hazai pályán játszhatta a feröeri Vestmanna ÍF ellen, és kettős győzelemmel jutott tovább. A pénteki 29-24-es sikerhez Piller Kármen négy, Csernyánszky Dóra és Demeter Virág egy-egy találattal járult hozzá, a vasárnapi 36-26-os győzelemből Csernyánszky három, Piller és Kucsera Rebeka két-két góllal vette ki a részét.

Pődör Rebeka kilenc góljával az SCM Universitatea Craiova 36–30-as győzelemmel távozott a sereghajtó CSU Stiinta Politehnica Bucuresti otthonából a román női bajnokságban.

Sztankovics Réka öt és Grosch Vivien három találata ellenére a CSM Targu Mures otthon 36–30-ra kikapott a HC Zalautól. Csíkos Luca hat találatával a Thüringer HC hazai pályán 44–21-re verte a sereghajtó HC Leipziget a német női élvonalban.