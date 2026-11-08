Női kézilabda: Pődör Rebeka 9 gólt lőtt – vasárnapi légióskörkép

2026.11.08. 21:48
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Pődör Rebeka kilenc gólt lőtt (Fotó: Facebook/SCM Craiova)
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kézilabda női kézilabda Pődör Rebeka
A külföldön játszó magyar női kézilabdázók közül Vámos Petra öt metzi góljáról már beszámoltunk, de rajta kívül is többen eredményesek voltak légiósaink közül – Pődör Rebeka kilenc gólt lőtt a román SCM Universitatea Craiovában.
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Varga Emőke egyszer volt eredményes a román Corona Brasovban, amely 26 –25-re nyert a francia Chambray Touraine otthonában az Európa Liga-selejtező második fordulójának első meccsén. 

Debre Viktor csapata, a Dunaszerdahely 35–26-ra nyert a holland JuRo Unirek VZV otthonában a női Európa Kupa második fordulójának első mérkőzésén. Farkas Júlia és Élő Beatrix hét-hét, Molnár Korinna három, Woth Viktória két, Bánfai Kíra, Rédecsi Polett és Komlós Eszter egy-egy góllal vette ki részét a sikerből. A visszavágót egy hét múlva rendezik.

A HK Slovan Duslo Sala a pénteki első meccset és a vasárnapi visszavágót is hazai pályán játszhatta a feröeri Vestmanna ÍF ellen, és kettős győzelemmel jutott tovább. A pénteki 29-24-es sikerhez Piller Kármen négy, Csernyánszky Dóra és Demeter Virág egy-egy találattal járult hozzá, a vasárnapi 36-26-os győzelemből Csernyánszky három, Piller és Kucsera Rebeka két-két góllal vette ki a részét.

Pődör Rebeka kilenc góljával az SCM Universitatea Craiova 36–30-as győzelemmel távozott a sereghajtó CSU Stiinta Politehnica Bucuresti otthonából a román női bajnokságban.

Sztankovics Réka öt és Grosch Vivien három találata ellenére a CSM Targu Mures otthon 36–30-ra kikapott a HC Zalautól. Csíkos Luca hat találatával a Thüringer HC hazai pályán 44–21-re verte a sereghajtó HC Leipziget a német női élvonalban.

 

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