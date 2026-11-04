Comói vérengzés Lensban, BL-történelmi győzelmet arattak az olaszok

Cesc Fabregas csapata, a – legutóbbi öt meccsét egyaránt megnyerő – Como az előző fordulóban a Manchester Unitedet meggyőző magabiztossággal, 4–1-re győzte le odahaza, ezúttal pedig az első körben aratott győzelme után a BL-szereplését két vereséggel folytató Lens otthonába látogatott. S ha már arra járt, már a hetedik percben gyorsan megszerezte a vezetést, s ugyan a hazaiaknak szűk tíz percen belül lett volna lehetőségük egyenlíteni büntetőből, de a norvég Rohit Saggi játékvezető a VAR jelzésére visszavonta a tizenegyest. Ez minden bizonnyal mélyen érintette a vendéglátókat, akiknek nem sok esélyük volt az egyenlítésre a folytatásban. Főleg, miután fél óra játék elteltével Duvikasz megszerezte második gólját, majd a szünet előtt öt perccel Nico Paz is beköszönt – a világbajnoki ezüstérmes argentin támadó a kedden reggel elhunyt tenerifei Jesús de Miguelre emlékezett.

A fordulás után aztán viszonylag gyorsan eldőlt, hogy a Lensnak ezen a szerda estén nem sok esélye lesz a pontszerzésre: tíz percen belül újabb három gólt berámolt a vendégcsapat. A hatodik vendéggólt a triplázó Duvikasz szerezte, aki ezzel a BL góllövőlistájának élére ugrott hat találatával – első mesterhármasát jegyezte a Como színeiben. A házigazdák részéről aztán a hetedik kapott gól után jött a szépítés Ruben Aguilar részéről. Az olaszok viszont nem akartak leállni, Martin Baturina húsz perccel belőtte a nyolcadik, végül a 9–1-es vendéggyőzelmet jelentő végeredményt az élete első felnőttmérkőzésén szereplő Mattia Papaccioloi állította be. A 18 éves középpályás harminc perccel korábban a triplázó Duvikaszt váltotta, s a 92. percben lőtte a mérkőzés 10. utolsó gólját.

Mindez egyébként azt is jelenti, hogy a BL-történelmében a Como lett a második csapat, amelyik egy mérkőzésen kilenc gólt szerez – két éve a Bayern 9–2-re győzte le a Dinamo Zagrebet. Ugyanakkor a nyolcgólos comói győzelem sem rekord, hiszen a Real Madrid 2015-ben a Malmőt, a Liverpool pedig 2007-ben a Besiktast győzte le 8–0-ra hazai pályán. Amivel viszont csúcstartó lett Fabregas csapata: ez lett a BL történelmének legnagyobb különbségű idegenbeli győzelme.

A portugal FC Porto ugyan az első negyedórán belül megszerezte a vezetést, de a szünetig nem tudta megtörni a Napoli ellenállását. Sőt, ehhez igazából nem is volt sok közül, az olaszok ugyanis kapura veszélyesebben futballoztak, s az egyenlítésre vonatkozó erőfeszítéseket végül Scott McTominay révén koronázta siker. A második félidőre már egy egész más felfogásban futballozó portugál csapat futott érkezett, s a hazaiak fokozatosan át is vették az irányítást, ám a vezetés megszerzéséhez a féidő közepéig várniuk kellett. Ha viszont egy üzlet beindul: a luzitánok Gabriel Veiga révén megszerezték a vezetést, majd Jakub Kiwior találatával duplázták meg előnyuket, a 4–1-es végeredményt pedig Samu alakította ki a 90. percben büntetőből.

A Porto három vereség után megszerezte tehát első győzelmét a Bajnokok Ligájában, s ezzel megelőzte a Napolit a tabellán – a továbbjutásért mindkét csapatnak nagyot kéne javulni az alapszakasz második felében.

Az alapszakaszt három győzelemmel indító Betis nagyon szeretett volna hibátlan maradni a Borussia Dortmund vendégeként, ám a gól nélküli első félidőt követően a németek szerezték meg a vezetést Fabio Silva révén. A spanyolok majd' 20 perc múlva egyenlítettek Aitor Ruibal góljával, ám ennél többre ezen az estén nem futotta tőlük, mert Konsztaninosz Karecas öt percen belül visszaállította a hazai vezetést. A hátralévő időben az eredmény már nem változott, így a Betis negyedik sikere helyett a Borussia Dortmund harmadik győzelmével zárult a találkozó.

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ

Lens (francia)–Como (olasz) 1–9 (Aguilar 65., ill. Duvikasz 7., 32., 57., Paz 40., Da Cunha 47., Kempf 53., Liberali 62., Baturina 69., Papaccioli 90+2.)

Porto (portugál)–Napoli (olasz) 4–1 (Bednarek 11., G. Veiga 71., Kiwior 80., Samu 90. – 11-esből, ill. McTominay 43.)

Borussia Dortmund (német)–Real Betis (spanyol) 2–1 (F. Silva 49., Karecasz 72., ill. Ruibal 67.)

PSV Eindhoven (holland)–FC Bruges (belga) 1–2 (Sano 54., ill. Tresoldi 25., Forbs 65.)

RB Leipzig (német)–Manchester City (angol) 2–3 (Baku 49., Nusa 61., ill. Lukeba 37. – öngól, E. Fernández 58., Haaland 78.)

Slavia Praha (cseh)–Arsenal (angol) 1–2 (Nowak 90., ill. Madueke 9., Gyökeres 38.)

Viking (norvég)–Sabah (azeri) 4–1 (Botheim 27., 90+4., Tripic 69., Faichener 81., ill. Mbina 11.)

AEK Athén (görög)–Real Madrid (spanyol) 2–3 (Koita 12., Pilo 75., ill. Bellingham 32., Mbappé 78., Valverde 90+2.)

Fenerbahce (török)–Liverpool (angol) 3–2 (Greenwood 29., Brown 73., Muriqi 79., ill. Nyoni 25., Isak 69.)