Az Internazionale megállította a Comót, kétszer egyenlítve szerzett Firenzében pontot a Juve

A hétközi BL-meccsén a Lenst 9–1-re kiütő, az elmúlt hat tétmérkőzésén százszázalékos Como korán kétgólos hátrányban került. A 12. percben Djed Spence centerezett jobbról, Pio Esposito becsúszva talált be közelről, nem sokkal később pedig Álex Valle szabadított fel sikertelenül, épp Marcus Thuram elé passzolt, aki szintén közelről lőtt a kapuba.

A vendégek az első félidőben semmi veszélyt nem jelentettek a milánói kapura, és a másodikban sem sokat. Nico Paz középre tekeréséből lehetett volna gól, amibe senki sem ért bele, Josep Martínez pedig odaért a labdára. Az Inter egyhuzamban az ötödik hazai bajnokiját nyerte meg, és egypontosra csökkentette hátrányát az éllovas Lazióval szemben. 2–0

A bajnokságban hazai pályán még nyeretlen Fiorentina korán előnybe került, Pote szöglete után Mateo Pellegrino fejelt a kapuba. Szűk fél óra elteltével egyenlített a Juventus, Randal Kolo Muani passzolt középre jobbról, Nick Woltemade pedig kilenc méterről a jobb alsóba lőtt.

A szünet után újra vezetést szereztek a firenzeiek, Álex Jiménez belőtte középre a labdát, amely ide-oda pattogott, majd a legélelmesebb Alieu Njie volt, aki közelről bevette a Juve kapuját. Azonban megint egyenlítettek a „zebrák”, a félidő derekán Douglas Luiz ívelt középre szögletből, Gleison Bremer megelőzte David de Geát, és a kapu közepébe fejelt. Harmadszor is betaláltak a hazaiak, ám mielőtt Radu Dragusin a kapuba fejelt, két kézzel ellökte Bremert, így nem lett belőle érvényes gól.

Az előző két idényben veretlen maradt a Fiorentina a Juventusszal szemben, és ismét nem kapott ki tőle, többre viszont nem futotta erejéből, ami Guglielmo Vicariónak is köszönhető, aki Marco Brescianini lövését bravúrral védte a ráadásban, aztán Franco Mastantuono próbálkozását is védte. 2–2

OLASZ SERIE A

11. FORDULÓ – vasárnapi mérkőzések

Internazionale–Como 2–0 (P. Esposito 12., M. Thuram 19.)

Fiorentina–Juventus 2–2 (Pellegrino 4., A. Njie 54., ill. Woltemade 32., Bremer 66.)

Genoa–Milan 1–2 (Ellertsson 88., ill. A. Cisse 13., Pulisic 19.)

Monza–Atalanta 0–1 (Krsztovics 49.)

Napoli–Lazio 1–1 (Pedraza 48. – öngól, ill. Frattesi 28.)

SZOMBAT

Roma–Sassuolo 3–0 (Hermoso 27., Walukiewicz 30. – öngól, R. Mora 58.)

Torino–Lecce 1–1 (Gi. Simeone 60., ill. N'Dri 73.)

Cagliari–Frosinone 1–0 (Adopo 38.)

Parma–Bologna 1–2 (Sierro 81. – 11-esből, ill. Theate 53., Orsolini 72. – 11-esből)

PÉNTEK

Venezia–Udinese 2–1 (Basic 53., K. Pérez 65., ill. M. Moreno 57. – öngól)