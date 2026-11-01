Ligue 1: a Lyon könnyedén nyert az Angers ellen, kikapott a Monaco

A délutáni mérkőzésen a Strasbourg hazai pályán 5–1-re kiütötte az Auxerre-t, amely tíz emberrel fejezte be az összecsapást.

Már az esti órákban a Paris FC az első félidő végén két gólt szerzett a Monaco ellen, majd ugyan szépítettek a vendégek, de a hajrában a párizsiak harmadszor is betaláltak, ezzel biztossá tették győzelmüket.

Az előző fordulóban a Paris Saint-Germaintől vereséget szenvedő Lyon hazai pályán ezúttal magabiztosan, 2–0-ra nyert az Angers ellen.

FRANCIA LIGUE 1

9. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Strasbourg–Auxerre 5–1 (Essugo 41., Godo 55., Harder 62. – 11-esből, Yassine 77., 85., ill. Archer 68.)

Kiállítva: Dioubate (75., Auxerre)

Paris FC–Monaco 3–1 (Sinayoko 38., 44., Pagis 74., ill. F. Balogun 65.)

Lyon–Angers 2–0 (Nuamah 38., Tolisso 86.)

20.45: Olympique Marseille–Toulouse

Hétfő

20.45: Lorient–Brest

Szombat

Troyes–Le Mans 2–0 (Diop 33., Boura 71.)

Péntek

Le Havre–Paris Saint-Germain 1–5 (Maja 18., ill. Godts 26., Hakimi 28., 55., 69., Mayulu 62.)

Nice–Rennes 5–2 (Wahi 12., 34., 73. – az első kettőt 11-esből, Clauss 45+2., Amura 52., ill. Szymanski 15., Dia 52. – 11-esből)

Lille–Lens 1–0 (Giroud 86.)