ÉLŐ

NB I: Újpest–Nyíregyháza 2–1

Ligue 1: a Lyon könnyedén nyert az Angers ellen, kikapott a Monaco

T. Z.T. Z.
2026.11.01. 19:27
null
Ernest Nuamah szerzett vezetést a Lyonnak az Angers ellen (Fotó: Olympique Lyon/Facebook)
Címkék
francia foci Ligue 1 Marseille Monaco Lyon
A francia élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Ligue 1) 9. fordulójának vasárnapi játéknapján a Strasbourg, a Paris FC és a Lyon is begyűjtötte a három pontot.

A délutáni mérkőzésen a Strasbourg hazai pályán 5–1-re kiütötte az Auxerre-t, amely tíz emberrel fejezte be az összecsapást.

Már az esti órákban a Paris FC az első félidő végén két gólt szerzett a Monaco ellen, majd ugyan szépítettek a vendégek, de a hajrában a párizsiak harmadszor is betaláltak, ezzel biztossá tették győzelmüket.

Az előző fordulóban a Paris Saint-Germaintől vereséget szenvedő Lyon hazai pályán ezúttal magabiztosan, 2–0-ra nyert az Angers ellen.

FRANCIA LIGUE 1
9. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Strasbourg–Auxerre 5–1 (Essugo 41., Godo 55., Harder 62. – 11-esből, Yassine 77., 85., ill. Archer 68.)
Kiállítva: Dioubate (75., Auxerre)
Paris FC–Monaco 3–1 (Sinayoko 38., 44., Pagis 74., ill. F. Balogun 65.)
Lyon–Angers 2–0 (Nuamah 38., Tolisso 86.)
20.45: Olympique Marseille–Toulouse

Hétfő
20.45: Lorient–Brest
Szombat
Troyes–Le Mans 2–0 (Diop 33., Boura 71.)
Péntek
Le Havre–Paris Saint-Germain 1–5 (Maja 18., ill. Godts 26., Hakimi 28., 55., 69., Mayulu 62.)
Nice–Rennes 5–2 (Wahi 12., 34., 73. – az első kettőt 11-esből, Clauss 45+2., Amura 52., ill. Szymanski 15., Dia 52. – 11-esből)
Lille–Lens 1–0 (Giroud 86.)

 

 

francia foci Ligue 1 Marseille Monaco Lyon
Legfrissebb hírek

Ligue 1: a Troyes legyőzte a Le Mans-t

Francia labdarúgás
20 órája

Hakimi élete meccsét játszotta, vezérletével a PSG kiütötte ellenfelét

Francia labdarúgás
2026.10.30. 20:59

Zsinórban hetedik tétmérkőzését nyerte meg a PSG

Francia labdarúgás
2026.10.26. 22:28

Ligue 1: kis híján elszórakozta négygólos előnyét a Marseille

Francia labdarúgás
2026.10.25. 19:40

A 300. Ligue 1-meccsén játszó Thauvin gólja is kellett a Lens győzelméhez

Francia labdarúgás
2026.10.24. 22:55

Ligue 1: nizzai siker született Brestben

Francia labdarúgás
2026.10.23. 22:55

A zavargások miatt elhalasztották a PSG–Lyon rangadót – hivatalos

Francia labdarúgás
2026.10.23. 15:42

Nem jött be Sarri meccsterve, az Ajax a hajrában fektette két vállra az Atalantát

Konferencialiga
2026.10.22. 23:03