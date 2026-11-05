Európa-liga: hátrányból nyert a Bournemouth, Hollandiában győzött a Juventus

SPARTA PRAHA–BOURNEMOUTH

Igazán felforgatott kezdővel vágott neki prágai vendégjátékának a Bournemouth. Marco Rose csapata azonban így is megszerezhette volna a vezetést a 30. percben, Lewis Cook büntetője azonban a kapufán csattant. Ebrima Singhateh révén a hazaiak kerültek előnybe, egy ellentámadás során indult meg a gambiai szélső, megforgatta Adam Smitht, majd a kapuba talált. Tobias Guddalnak azonban sikerült megnehezítenie a Sparta Praha dolgát, a norvég védő egy lerántásért már a 38. percben megkapta a második sárgáját.

A második félidőre belenyúlt a meccsbe a vendégek vezetőedzője, a szünetben beállt Tyler Adams bő tíz perccel később be is vette a kaput. Rose későbbi cseréi a győzelmet is meghozták az angoloknak, előbb a 81. percben Evanilson szerezte meg a vezetést, majd a brazil egy gólpasszt is kiosztott, a végeredményt Rayan állította be.

Két magyar játékos, Hegyi Krisztián és Vitályos Viktor is a kispadon kezdett a hazaiaknál, azonban egyikük sem kapott lehetőséget. A vendégeknél Tóth Alex a combsérülése miatt nem volt keretben.

CRYSTAL PALACE–HOFFENHEIM

Hét perc kellett a szebb időszakot is megélt Crystal Palace vendégeként játszó Hoffeinheimnek, hogy előnybe kerüljön a Selhurst Parkban. Alexander Prass gólja azonban nem volt elég, még úgy sem, hogy az angoloktól Adam Whartont a második félidőben kiállította a játékvezető. A hosszabbításban Kamada Daicsi talált be, pontot mentve a Palace-nak.

REAL SOCIEDAD–LYON

Orri Óskarsson 28. percben szerzett találatával került előnybe a Real Sociedad a Lyon ellen. A spanyolok azonban nem tudták otthon tartani a három pontot, ugyanis Corentin Tolisso az 54. percben kiegyenlített.

AZ ALKMAAR–JUVENTUS

A Ferencváros másik olasz ellenfele nyerni tudott, a Juventus Teun Koopmeiners és Randal Kolo Muani góljával már kettővel ment az AZ Alkmaar otthonában. Az olaszok előnye kitartott, és még az is belefért, hogy Mexx Meerdink bevegye a kapujukat a hajrában. Kovács Bendegúz ezúttal a kispadon kezdett, és ott is maradt a hazaiaknál.

BAYER LEVERKUSEN–MARSEILLE

Négy meccsre és Amine Gourira kellett várni, hogy a Leverkusen is gólt kapjon az Európa-liga jelenlegi kiírásában. Az eddig pont nélkül álló Marseille az algériai találatával elhozta a három pontot Németországból. A Leverkusen így maradt 9 pontos, míg a vendég franciák első pontjaikat megszerezve léptek előre a tabellán.

SUNDERLAND–DINAMO ZAGREB

A Lech Poznan elleni döntetlen után a Dinamo Zagreb elvitte a három pontot a Sunderland otthonából. Régis Le Bris csapata már az első játékrészben kétgólos hátrányba került, a francia vezetőedző ezért négyet is változtatott a szünetben. A szépítés Wilson Isidor révén össze is jött, azonban a haiti támadó gólját les miatt érvénytelenítették. Hiába helyeztek nyomást a második félidő teljes egészében a horvátokra a hazaiak, a Dinamo megtartotta előnyét.

Ami a légiósokat illeti, a korábban említett Sparta-játékosok, valamint Tóth Alex és Kovács Bendegúz mellett Redzic Damir a kispadról nézte végig a Salzburg 2–0-s vereségét az Anderlecht otthonában, míg a sérült Loic Nego nem volt ott az Omonia keretében.

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ

Milan (olasz)–Ferencváros 0–2 (Joseph 52., 66.)

Kiállítva: Yusuf (77.)

Sparta Praha (cseh)–Bournemouth (angol) 1–3 (Singhateh 35., ill. Adams 57., Evanilson 81., Rayan 90.)

Kiállítva: Guddal (37., Sparta)

Crystal Palace (angol)–Hoffenheim (német) 1–1 (Kamada 90+1., ill. Prass 7.)

Kiállítva: Wharton (77., Crystal Palace)

Lilleström (norvég)–Viktoria Plzen (cseh) 0–1 (Adu 10.)

NEC (holland)–Omonia (ciprusi) 3–1 (Linssen 50., 76., Bischoff 74., ill. Diony 23.)

Levszki Szófia (bolgár)–Jagiellonia Bialystok (lengyel) 1–0 (Sztojancsov 83.)

Real Sociedad (spanyol)–Lyon (francia) 1–1 (Óskarsson 28., ill. Tolisso 54.)

Anderlecht (belga)–Salzburg (osztrák) 2–0 (Augustinsson 20., Winkler 90.)

AZ (holland)–Juventus (olasz) 1–2 (Meerdink 88., ill. Koopmeiners 19., Kolo Muani 37.)

Bayer Leverkusen (német)–Olympique Marseille (francia) 0–1 (Gouiri 77.)

Celtic (skót)–Besiktas (török) 3–2 (Osmand 62., C. Durán 78., 87., ill. Olaitan 54., Kökcü 86.)

Hapoel Beer Seva (izraeli)–OFI (görög) 0–2 (Pungurasz 45+2., Funtasz 63.)

Celta Vigo (spanyol)–Union Saint-Gilloise (belga) 1–2 (P. Durán 11., ill. Zeneli 35., 49.)

Torreense (portugál)–Ararat-Armenia (örmény) 3–2 (Aguirre 13., Vázquez 90+3., Drammeh 90+5., ill. Muradjan 41., Wilson Valdez 58.)

Kiállítva: Aguirre (25.), ill. Joao Bravim (76.)

Sturm Graz (osztrák)–Celje (szlovén) 2–3 (Diakité 40., 90+3. ill. Seslar 29., 73., Verbic 45.)

Benfica (portugál)–Lech Poznan (lengyel) 3–1 (Rafa Silva 6., Prestianni 67., Szudakov 90., ill. Bengtsson 72.)

Sunderland (angol)–Dinamo Zagreb (horvát) 0–2 (Stojkovic 22., Beljo 39.)

Rennes (francia)–Olympiakosz (görög) 0–0