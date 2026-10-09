Remekelt a világbajnok Thauvin, a Lens legyőzte a Lyont
A hazaiak Florian Sotoca révén a 36. percben szerezték meg a vezetést, a támadó Florian Thauvin kiugratása után talált a kapuba. A második félidőben Matthieu Udol növelte a Lens előnyét, aki Thauvin szabadrúgását fejelte a kapuba a 77. percben.
Udolt a 84. percben kiállították, a Lyon pedig egy perccel később Khalis Merah góljával szépített. Az egyenlítésre azonban már nem maradt ideje a vendég csapatnak, így a Lens otthon tartotta a három pontot.
FRANCIA LIGUE 1
6. FORDULÓ, pénteki mérkőzés
Lens–Olympique Lyon 2–1 (Sotoca 36., Udol 77., ill. Merah 85.)
Kiállítva: Udol (84.)
Szombaton játsszák
17.15: Lille–Le Havre
20.45: Lorient–Paris FC
20.45: Monaco–Toulouse
20.45: Brest–Angers
20.45: Paris Saint-Germain–Le Mans
Vasárnap játsszák
15.00: Nice–Strasbourg
17.15: Rennes–Auxerre
20.45: Troyes–Olympique Marseille