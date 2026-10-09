Remekelt a világbajnok Thauvin, a Lens legyőzte a Lyont

A hazaiak Florian Sotoca révén a 36. percben szerezték meg a vezetést, a támadó Florian Thauvin kiugratása után talált a kapuba. A második félidőben Matthieu Udol növelte a Lens előnyét, aki Thauvin szabadrúgását fejelte a kapuba a 77. percben.



Udolt a 84. percben kiállították, a Lyon pedig egy perccel később Khalis Merah góljával szépített. Az egyenlítésre azonban már nem maradt ideje a vendég csapatnak, így a Lens otthon tartotta a három pontot.



FRANCIA LIGUE 1

6. FORDULÓ, pénteki mérkőzés

Lens–Olympique Lyon 2–1 (Sotoca 36., Udol 77., ill. Merah 85.)

Kiállítva: Udol (84.)

Szombaton játsszák

17.15: Lille–Le Havre

20.45: Lorient–Paris FC

20.45: Monaco–Toulouse

20.45: Brest–Angers

20.45: Paris Saint-Germain–Le Mans

Vasárnap játsszák

15.00: Nice–Strasbourg

17.15: Rennes–Auxerre

20.45: Troyes–Olympique Marseille