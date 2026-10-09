Nemzeti Sportrádió

Remekelt a világbajnok Thauvin, a Lens legyőzte a Lyont

R. D. P.R. D. P.
2026.10.09. 23:10
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Florian Thauvin két gólpasszt jegyzett (Fotó: Getty Images)
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Lens Olympique Lyon Ligue 1
A Lens 2–1-re legyőzte hazai pályán az Olympique Lyont a francia labdarúgó-bajnokság hatodik fordulójának pénteki mérkőzésén, így a 15. helyről a hetedikre lépett előre a tabellán.

A hazaiak Florian Sotoca révén a 36. percben szerezték meg a vezetést, a támadó Florian Thauvin kiugratása után talált a kapuba. A második félidőben Matthieu Udol növelte a Lens előnyét, aki Thauvin szabadrúgását fejelte a kapuba a 77. percben.

Udolt a 84. percben kiállították, a Lyon pedig egy perccel később Khalis Merah góljával szépített. Az egyenlítésre azonban már nem maradt ideje a vendég csapatnak, így a Lens otthon tartotta a három pontot.

FRANCIA LIGUE 1
6. FORDULÓ, pénteki mérkőzés
Lens–Olympique Lyon 2–1 (Sotoca 36., Udol 77., ill. Merah 85.)
Kiállítva: Udol (84.)

Szombaton játsszák
17.15: Lille–Le Havre
20.45: Lorient–Paris FC
20.45: Monaco–Toulouse
20.45: Brest–Angers
20.45: Paris Saint-Germain–Le Mans

Vasárnap játsszák
15.00: Nice–Strasbourg
17.15: Rennes–Auxerre
20.45: Troyes–Olympique Marseille

 

 

Lens Olympique Lyon Ligue 1
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