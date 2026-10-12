Napi futballabszurdum: 13–0-s győzelem után rúgták ki az edzőt Franciaországban

Pierre Blois vezetőedzőt két nappal azt követően váltották le, hogy a 113 éves klub 13–0-ra nyert a kilencedik vonalban érdekelt Habarcq gárdája ellen a Francia Kupa 5. fordulójában.

A Valenciennes – amely a 2013–2014-es kiírásban szerepelt legutóbb az élvonalban – a 15. helyen áll a Ligue 3-ban, egy ponttal a kiesőzóna felett.

A februárban kinevezett Blois-val a mostani idényben lejátszott kilenc bajnoki mérkőzésből csupán kettőt tudott megnyerni a csapat, amelynek irányítását átmenetileg Samuel Goethals veszi át.