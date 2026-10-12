Nemzeti Sportrádió

Napi futballabszurdum: 13–0-s győzelem után rúgták ki az edzőt Franciaországban

2026.10.12. 21:39
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Pierre Blois (Fotó: va-fc.com)
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Pierre Blois Francia Kupa francia labdarúgás Valenciennes
A klub történetének legnagyobb győzelme után menesztette edzőjét a francia labdarúgó-harmadosztályában szereplő, egykor szebb napokat látott Valenciennes.

Pierre Blois vezetőedzőt két nappal azt követően váltották le, hogy a 113 éves klub 13–0-ra nyert a kilencedik vonalban érdekelt Habarcq gárdája ellen a Francia Kupa 5. fordulójában.

A Valenciennes – amely a 2013–2014-es kiírásban szerepelt legutóbb az élvonalban – a 15. helyen áll a Ligue 3-ban, egy ponttal a kiesőzóna felett.

A februárban kinevezett Blois-val a mostani idényben lejátszott kilenc bajnoki mérkőzésből csupán kettőt tudott megnyerni a csapat, amelynek irányítását átmenetileg Samuel Goethals veszi át.

 

Pierre Blois Francia Kupa francia labdarúgás Valenciennes
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