A Monaco bejelentette Paul Pogba távozását – hivatalos

Paul Pogba 233 alkalommal játszott a Manchester United színeiben, közel kétszázszor pedig a Juventust képviselte, azonban doppingvétség miatt 18 hónapos eltiltást kapott, ami véget vetett második olaszországi kalandjának.

A francia válogatottat 2018-ban világbajnoki címhez segítő labdarúgó 2025 nyarán írt alá a Monacóhoz, ahol mindössze hat bajnokin kapott szerepet. A Monaco most bejelentette, hogy felbontja Pogba 2027 júniusáig érvényes szerződését.

„Az AS Monaco színeiben töltött idő alatt Paul minden pillanatban kiemelkedő hozzáállást, rendíthetetlen elszántságot és a legmagasabb színvonalú teljesítményt nyújtott. Erőfeszítéseinek köszönhetően hosszú távollét után visszatért a legmagasabb szintű versenybe, miközben tapasztalatait és szakértelmét megosztotta az első csapat keretével is” – írja közleményében a klub annak ellenére, hogy Pogba mindösszesen 115 percet töltött pályán a hercegségbeliek mezében.

Pogba így búcsúzott a Monacótól: „Szeretnék köszönetet mondani az elnöknek és a vezetőségnek, csapattársaimnak, az összes munkatársnak, valamint minden szurkolónak, aki hitt bennem. Hihetetlen élmény volt képviselni ezt a klubot és a hercegséget.”