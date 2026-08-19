Nemzeti Sportrádió

A Monaco bejelentette Paul Pogba távozását – hivatalos

B. A. P.B. A. P.
2026.08.19. 10:54
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Paul Pogba hat meccset játszott a Monaco színeiben (Fotó: asmonaco.com)
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Ligue 1 francia labdarúgás Monaco Paul Pogba
A francia élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Monaco bejelentette, hogy távozik a csapattól a világbajnok középpályás, Paul Pogba.

 

Paul Pogba 233 alkalommal játszott a Manchester United színeiben, közel kétszázszor pedig a Juventust képviselte, azonban doppingvétség miatt 18 hónapos eltiltást kapott, ami véget vetett második olaszországi kalandjának.

A francia válogatottat 2018-ban világbajnoki címhez segítő labdarúgó 2025 nyarán írt alá a Monacóhoz, ahol mindössze hat bajnokin kapott szerepet. A Monaco most bejelentette, hogy felbontja Pogba 2027 júniusáig érvényes szerződését.

„Az AS Monaco színeiben töltött idő alatt Paul minden pillanatban kiemelkedő hozzáállást, rendíthetetlen elszántságot és a legmagasabb színvonalú teljesítményt nyújtott. Erőfeszítéseinek köszönhetően hosszú távollét után visszatért a legmagasabb szintű versenybe, miközben tapasztalatait és szakértelmét megosztotta az első csapat keretével is” – írja közleményében a klub annak ellenére, hogy Pogba mindösszesen 115 percet töltött pályán a hercegségbeliek mezében.

Pogba így búcsúzott a Monacótól: „Szeretnék köszönetet mondani az elnöknek és a vezetőségnek, csapattársaimnak, az összes munkatársnak, valamint minden szurkolónak, aki hitt bennem. Hihetetlen élmény volt képviselni ezt a klubot és a hercegséget.”

 

Ligue 1 francia labdarúgás Monaco Paul Pogba
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