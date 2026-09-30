Vége a pokoljárásnak? Megszabadult Gerard Lopeztől a Girondins Bordeaux
A jelenleg a francia hatodik vonalban (Regional 1) érdekelt Girondins Bordeaux hivatalos honlapján közölte, hogy az eddigi tulajdonos Gerard Lopez eladta a klubot a brit Park Bench befektetési alapnak.
A közlemény szerint az új tulajdonos jelképes egy eurót fizetett a hatszoros francia bajnok együttesért, magára vállalva a Bordeaux adósságait. Az eladási folyamat részeként az új tulajdonosok találkoznak az Új-Aqutániai Futball-liga ellenőrző bizottságával is.
Mint ismert, a Bordeaux nyáron már majdnem tulajdonost váltott, de a brit Sparta Capital szeptemberben visszalépett az üzlettől, miután a csapatot visszasorolták a hatodik vonalba.
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