Nemzeti Sportrádió

Vége a pokoljárásnak? Megszabadult Gerard Lopeztől a Girondins Bordeaux

M. B.M. B.
2026.09.30. 10:38
Fotó: Getty Images
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francia labdarúgás Girondins Bordeaux Bordeaux
A jelenleg a francia hatodik vonalban (Regional 1) érdekelt Girondins Bordeaux hivatalos honlapján közölte, hogy az eddigi tulajdonos Gerard Lopez eladta a klubot a brit Park Bench befektetési alapnak.

A közlemény szerint az új tulajdonos jelképes egy eurót fizetett a hatszoros francia bajnok együttesért, magára vállalva a Bordeaux adósságait. Az eladási folyamat részeként az új tulajdonosok találkoznak az Új-Aqutániai Futball-liga ellenőrző bizottságával is.

Mint ismert, a Bordeaux nyáron már majdnem tulajdonost váltott, de a brit Sparta Capital szeptemberben visszalépett az üzlettől, miután a csapatot visszasorolták a hatodik vonalba. 

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