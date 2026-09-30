Vége a pokoljárásnak? Megszabadult Gerard Lopeztől a Girondins Bordeaux

A közlemény szerint az új tulajdonos jelképes egy eurót fizetett a hatszoros francia bajnok együttesért, magára vállalva a Bordeaux adósságait. Az eladási folyamat részeként az új tulajdonosok találkoznak az Új-Aqutániai Futball-liga ellenőrző bizottságával is.

Mint ismert, a Bordeaux nyáron már majdnem tulajdonost váltott, de a brit Sparta Capital szeptemberben visszalépett az üzlettől, miután a csapatot visszasorolták a hatodik vonalba.