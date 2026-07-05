Nemzeti Sportrádió

Megint Mbappéról szólt a franciák meccse – mutatjuk a legérdekesebb statisztikákat

B. A. P.B. A. P.
2026.07.05. 01:54
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Kylian Mbappé Franciaország francia labdarúgás statisztika
Foci vb 2026
39 perce

Statisztikák: Mbappé újabb kategóriában lett egyeduralkodó

Ha a kieséses szakasz egy meccsén az első félidőben nincs kaput eltaláló lövés, akkor garantált az egygólos győzelem.

 

Kylian Mbappé Franciaország francia labdarúgás statisztika
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