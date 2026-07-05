Foci vb 2026
Magyar foci
Külföldi foci
Kézi
Amerika
F1
Egyéni
Csapat
Galéria
Belépés
Nemzeti Sportrádió
Friss hírek napi bontásban
Foci-vb-program
Foci-vb-keretek
Sportműsor
Képes Sport
Csupasport
Hátsó füves
Utánpótlássport
Megint Mbappéról szólt a franciák meccse – mutatjuk a legérdekesebb statisztikákat
B. A. P.
0
Tetszik
2026.07.05. 01:54
Megosztás
0
Tetszik
Címkék
Kylian Mbappé
Franciaország
francia labdarúgás
statisztika
Foci vb 2026
39 perce
Statisztikák: Mbappé újabb kategóriában lett egyeduralkodó
Ha a kieséses szakasz egy meccsén az első félidőben nincs kaput eltaláló lövés, akkor garantált az egygólos győzelem.
Kylian Mbappé
Franciaország
francia labdarúgás
statisztika
0 Komment
Legfrissebb hírek
Kylian Mbappé: Ha be kell piszkítanunk a kezünket, akkor megtesszük
Foci vb 2026
20 perce
Statisztikák: Mbappé újabb kategóriában lett egyeduralkodó
Foci vb 2026
39 perce
Itt a vége! Franciaország nyögvenyelősen jut tovább, s Marokkóval csatázik az elődöntőért
Foci vb 2026
1 órája
Mbappé tizenegyese elég volt a francia győzelemhez
Foci vb 2026
1 órája
Mbappé tizenegyesből törte meg a jeget Paraguay ellen – videó
Foci vb 2026
1 órája
Mbappé tizenegyesével vezet Franciaország!
Foci vb 2026
1 órája
Elkezdődött a második félidő Philadelphiában!
Foci vb 2026
2 órája
Egyelőre nincs gól Philadelphiában
Foci vb 2026
2 órája
Ezek is érdekelhetik