Ligue 1: győzelmével felugrott a dobogóra a Rennes

Fordulatosan alakult a nap első meccse, hiszen az első félidőben valamivel aktívabb Strasbourg öt perccel a szünet előtt megszerezte a vezetést, az öltözőbe mégis egállal vonultak a felek – Dario Essugo gólja után Pape Demba a saját kapujába talált, ezzel egyenlített a Nice. A közvetlenül a szünet előtt jött egyenlítés okozta mentális fölényből a második félidőre már erőt merítettek a nizzaiak, és a korábbinál nagyobb fordulatszámon pörögve játszottak, aminek a végén meg is lett az eredménye, Jonathan Clauss találatával a Nice egymás után a második bajnokiját is megnyerte.

A nap második meccsén ugyan a Rennes 4–1-re legyőzte az Auxerre-t, de a végeredmény nem tükrözi teljesen hűen a pályán történteket, mivel a házigazdák csak a rendes játékidő leteltével – a negyedórával korábban csereként pályára lépő – Boulaye Dia duplájával alakították ki a végeredményt, addig szoros meccset hozott az összecsapás. Az első félidőben a hazaiak Esteban Lepaul révén szereztek vezetést az első negyedóra végén, tíz perc múlva pedig egyenlítettek a vendégek Cameron Archer góljával. A második félidő elején aztán ismét előnybe került a Rennes Adrien Thomasson találatával. Ezek után továbbra is a hazaiak maradtak fölényben, de ezt gólokban csak Dia beállása után sikerült realizálniuk.

Ez azt jelenti, hogy ebben a fordulóban a vendégcsapatok mindössze egyetlen pontnak örülhettek: szombaton a Toulouse ikszelt a listavezető Monaco otthonában.

FRANCIA LIGUE 1

6. FORDULÓ, VASÁRNAP

Nice–Strasbourg 2–1 (Demba 45+2. – öngól, Clauss 81., ill. Essugo 41.)

Rennes–Auxerre 4–1 (Lepaul 15., Thomasson 53., B. Dia 90+2., 90+4., ill. Archer 25.)

20.45: Troyes–Olympique Marseille