Ligue 1: nizzai siker született Brestben
A francia labdarúgó-élvonal 8. fordulójának péntek esti mérkőzés a Nice 2–1-re győzött a Brest otthonában. A találkozó utolsó momentumaként a hazaiak a rendes játékidő ráadásának tizedik percében tizenegyest rontottak.
FRANCIA LIGUE 1
8. FORDULÓ, pénteki mérkőzés
Brest–Nice 1–2 (Ajorque 10., ill. Wahi 61., S. Diop 83.)
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