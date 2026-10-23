Nemzeti Sportrádió

Ligue 1: nizzai siker született Brestben

H. Á.H. Á.
2026.10.23. 22:55
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Elye Wahi mutatja a játékvezetőnek a labdát, amivel kiegyenlített, de nem ezért kapott sárga lapot (Fotó: AFP)
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Brest Ligue 1 Nice
A francia labdarúgó-élvonal 8. fordulójának péntek esti mérkőzés a Nice 2–1-re győzött a Brest otthonában. A találkozó utolsó momentumaként a hazaiak a rendes játékidő ráadásának tizedik percében tizenegyest rontottak.

 

FRANCIA LIGUE 1
8. FORDULÓ, pénteki mérkőzés
Brest–Nice 1–2 (Ajorque 10., ill. Wahi 61., S. Diop 83.)

 

 

Brest Ligue 1 Nice
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