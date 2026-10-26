Nemzeti Sportrádió

Zsinórban hetedik tétmérkőzését nyerte meg a PSG

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.10.26. 22:28
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A két gólszerző: Senny Mayulu és Mika Godts (Fotó: AFP)
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Olympique Lyon Ligue 1 Paris Saint-Germain PSG Lyon
A francia élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Ligue 1) 8. fordulójának hétfő esti meccsén a címvédő PSG hazai pályán 2–0-ra legyőzte a Lyont.

A mérkőzést eredetileg vasárnap rendezték volna meg, de egy nappal elhalasztották a franciaországi, jórészt párizsi tüntetések és zavargások miatt. A keddi, Barcelona elleni 4–2-es siker alkalmával a BL-ben megsérülő Ousmane Dembélé, Marquinhos és Hvicsa Kvarachelia sem volt a hazai keretben, de a PSG így is begyűjtötte a három pontot. Az első gólra azonban majdnem 72 percet kellett várni, ekkor Senny Mayulu 17 méterről kilőtte a jobb alsót. Bő 10 perc múlva Mika Godts is 17 méterről talált be, Quentin Ndjantou indítása után tekert a kapu bal oldalába.

A Paris Saint-Germain hozta a kötelezőt, sorozatban hetedik tétmeccsét is megnyerte, s az első helyen áll a tabellán. 2–0

FRANCIA LIGUE 1
8. FORDULÓ
Paris Saint-Germain–Lyon 2–0 (Mayulu 72., Godts 84.)

KORÁBBI EREDMÉNYEK
Vasárnap játszották
Monaco–Lille 1–1 (E. Diop 74., ill. E. Mbappé 24.)
Auxerre–Le Mans 1–1 (C. Archer 56., ill. Buades 48.)
Olympique Marseille–Le Havre 4–3 (Egan-Riley 5., T. Weah 33., I. Paixao 50., Abdelli 55., ill. Maja 77., 89. – az elsőt 11-esből, M. N'Diaye 86.)
Angers–Lorient 0–0
Rennes–Strasbourg 3–0 (B. Dia 34., Szymanski 41., 61.)
Toulouse–Troyes 0–0
Szombaton játszották
Lens–Paris FC 2–1 (Thauvin 63., T. Hazard 83., ill. Koleosho 45+2.)
Pénteken játszották
Brest–Nice 1–2 (Ajorque 10., ill. Wahi 61., Sz. Diop 83.)

 

 

Olympique Lyon Ligue 1 Paris Saint-Germain PSG Lyon
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