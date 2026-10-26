Zsinórban hetedik tétmérkőzését nyerte meg a PSG

A mérkőzést eredetileg vasárnap rendezték volna meg, de egy nappal elhalasztották a franciaországi, jórészt párizsi tüntetések és zavargások miatt. A keddi, Barcelona elleni 4–2-es siker alkalmával a BL-ben megsérülő Ousmane Dembélé, Marquinhos és Hvicsa Kvarachelia sem volt a hazai keretben, de a PSG így is begyűjtötte a három pontot. Az első gólra azonban majdnem 72 percet kellett várni, ekkor Senny Mayulu 17 méterről kilőtte a jobb alsót. Bő 10 perc múlva Mika Godts is 17 méterről talált be, Quentin Ndjantou indítása után tekert a kapu bal oldalába.

A Paris Saint-Germain hozta a kötelezőt, sorozatban hetedik tétmeccsét is megnyerte, s az első helyen áll a tabellán. 2–0

FRANCIA LIGUE 1

8. FORDULÓ

Paris Saint-Germain–Lyon 2–0 (Mayulu 72., Godts 84.)

KORÁBBI EREDMÉNYEK

Vasárnap játszották

Monaco–Lille 1–1 (E. Diop 74., ill. E. Mbappé 24.)

Auxerre–Le Mans 1–1 (C. Archer 56., ill. Buades 48.)

Olympique Marseille–Le Havre 4–3 (Egan-Riley 5., T. Weah 33., I. Paixao 50., Abdelli 55., ill. Maja 77., 89. – az elsőt 11-esből, M. N'Diaye 86.)

Angers–Lorient 0–0

Rennes–Strasbourg 3–0 (B. Dia 34., Szymanski 41., 61.)

Toulouse–Troyes 0–0

Szombaton játszották

Lens–Paris FC 2–1 (Thauvin 63., T. Hazard 83., ill. Koleosho 45+2.)

Pénteken játszották

Brest–Nice 1–2 (Ajorque 10., ill. Wahi 61., Sz. Diop 83.)