A 300. Ligue 1-meccsén játszó Thauvin gólja is kellett a Lens győzelméhez

A vezetést még a fővárosiak szerezték meg a szünet előtt Luca Koleosho átlövésével, de a 300. francia bajnoki meccsén pályára lépő Florian Thauvin a második félidő derekán egyenlített – ugyancsak átlövésből. A fordulat a 83. percben érkezett, amikor Thorgan Hazard is bevette a párizsi kaput, megnyerve a meccset a hazaiaknak. 2–1

FRANCIA LIGUE 1

8. FORDULÓ

Lens–Paris FC 2–1 (Thauvin 63., T. Hazard 83., ill. Koleosho 45+2.)

A TOVÁBBI PROGRAM

Vasárnap

15.00: Monaco–Lille

17.15: Auxerre–Le Mans

17.15: Olympique Marseille–Le Havre

17.15: Angers–Lorient

17.15: Rennes–Strasbourg

17.15: Toulouse–Troyes

Hétfő

20.30: Paris Saint-Germain–Lyon

Pénteken játszották

Brest–Nice 1–2 (Ajorque 10., ill. Wahi 61., Sz. Diop 83.)