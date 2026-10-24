Nemzeti Sportrádió

A 300. Ligue 1-meccsén játszó Thauvin gólja is kellett a Lens győzelméhez

M. B.M. B.
2026.10.24. 22:55
Florian Thauvin (Fotó: Getty Images)
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Lens Ligue 1 Paris FC
A Lens 2–1-re nyert odahaza a Paris FC ellen a francia élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Ligue 1) 8. fordulójában szombat este.

A vezetést még a fővárosiak szerezték meg a szünet előtt Luca Koleosho átlövésével, de a 300. francia bajnoki meccsén pályára lépő Florian Thauvin a második félidő derekán egyenlített – ugyancsak átlövésből. A fordulat a 83. percben érkezett, amikor Thorgan Hazard is bevette a párizsi kaput, megnyerve a meccset a hazaiaknak. 2–1

FRANCIA LIGUE 1
8. FORDULÓ
Lens–Paris FC 2–1 (Thauvin 63., T. Hazard 83., ill. Koleosho 45+2.)

A TOVÁBBI PROGRAM
Vasárnap
15.00: Monaco–Lille
17.15: Auxerre–Le Mans
17.15: Olympique Marseille–Le Havre
17.15: Angers–Lorient
17.15: Rennes–Strasbourg
17.15: Toulouse–Troyes
Hétfő
20.30: Paris Saint-Germain–Lyon
Pénteken játszották
Brest–Nice 1–2 (Ajorque 10., ill. Wahi 61., Sz. Diop 83.)

 

 

Lens Ligue 1 Paris FC
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