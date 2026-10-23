A zavargások miatt elhalasztották a PSG–Lyon rangadót – hivatalos

A döntés hátterében az áll, hogy a párizsi rendőrségi prefektúra megtiltotta a mérkőzés eredeti időpontban (október 25., 20.45) való megrendezését a Franciaországon végigsöprő zavargásokra hivatkozva. A hírről beszámoló L'Équipe szerint szombatra újabb nagyszabású tüntetéseket jelentettek be, így az LFP többek között az élvonalbeli Toulouse–Troyes, valamint a másodosztályú Saint-Étienne–Nantes és a Montpellier–Red Star mérkőzéseket is elhalasztotta, de módosulhat a Marseille–Le Havre meccs kezdési időpontja is. Érdekesség, hogy mindeközben a Stade de France-ban vasárnap 14.30-kor sorra kerülő New Orleans Saints–Pittsburgh Steelers NFL-mérkőzést cikkünk megírásáig nem halasztották el, csupán a Steelers szurkolói rendezvényét mondták le.

A Paris Saint-Germain–Olympique Lyon mérkőzést hétfőn, 20.30-kor rendezik meg a Parc des Princes-ben, így ütközik az Aranylabda-gálával, amelyen több PSG-játékos is érdekelve van – a londoni esemény 21.00-kor kerül sorra.