Nemzeti Sportrádió

A zavargások miatt elhalasztották a PSG–Lyon rangadót – hivatalos

M. B.M. B.
2026.10.23. 15:42
Fotó: Getty Images
Címkék
NFL New Orleans Saints Olympique Lyon Ligue 1 Paris Saint-Germain Pittsburgh Steelers
A francia élvonalbeli labdarúgó-bajnokságot (Ligue 1) irányító Professzionális Labdarúgóliga (LFP) a hivatalos X-oldalán közölte, hogy az eredetileg vasárnap estére kiírt Paris Saint-Germain–Olympique Lyon rangadót egy nappal később, hétfőn rendezik meg.

A döntés hátterében az áll, hogy a párizsi rendőrségi prefektúra megtiltotta a mérkőzés eredeti időpontban (október 25., 20.45) való megrendezését a Franciaországon végigsöprő zavargásokra hivatkozva. A hírről beszámoló L'Équipe szerint szombatra újabb nagyszabású tüntetéseket jelentettek be, így az LFP többek között az élvonalbeli Toulouse–Troyes, valamint a másodosztályú Saint-Étienne–Nantes és a Montpellier–Red Star mérkőzéseket is elhalasztotta, de módosulhat a Marseille–Le Havre meccs kezdési időpontja is. Érdekesség, hogy mindeközben a Stade de France-ban vasárnap 14.30-kor sorra kerülő New Orleans Saints–Pittsburgh Steelers NFL-mérkőzést cikkünk megírásáig nem halasztották el, csupán a Steelers szurkolói rendezvényét mondták le

A Paris Saint-Germain–Olympique Lyon mérkőzést hétfőn, 20.30-kor rendezik meg a Parc des Princes-ben, így ütközik az Aranylabda-gálával, amelyen több PSG-játékos is érdekelve van – a londoni esemény 21.00-kor kerül sorra.

 

NFL New Orleans Saints Olympique Lyon Ligue 1 Paris Saint-Germain Pittsburgh Steelers
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