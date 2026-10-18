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Franciaország: szigorú biztonsági intézkedések mellett kiütéses OM-siker

P. K.P. K.
2026.10.18. 17:03
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Harit lőtte az OM negyedik gólját az Angers ellen (Fotó: AFP)
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Ligue 1 Angers Franciaország Marseille
A szombati franciaországi utcai zavargások Angers-ben is éreztették hatásukat, a városban is összetűzésbe kerültek tüntetők a rendfenntartókkal, de az Olympique Marseille elleni vasárnapi, 15 órára kiírt bajnoki labdarúgómeccs megrendezését nem befolyásolták a történtek.

 

Megerősített biztonsági intézkedések mellett rendezték meg vasárnap az Angers–Marseille francia élvonalbeli bajnoki mérkőzést, melyen korlátozták a vendégdrukkerek jelenlétét.

Az OM azonban így is könnyedén, 5–2-re győzött, úgy, hogy a 14. percben még a hazaiak vezettek, de a kikötővárosi csapat már az első félidőben fordított, a folytatásban pedig még az is belefért a Marseille-nek, hogy Amin Guiri kihagyott egy tizenegyest (igaz, rögtön a kimaradt büntető után gólt lőtt a csatár). Az OM győzelmével megelőzte a tabellán vasárnapi ellenfelét és a 8. helyre lépett előre, de ez a helyezés a 7. forduló később kezdődő találkozóinak függvényében még változhat.      

FRANCIA LIGUE 1
7. FORDULÓ
Angers–Olympique Marseille 2–5  (Raolisoa 14., El-Uazzani 75. – 11-esből, ill. Abdelli 37., Kamissoko 43., Guiri 60., Harit 83., Paixao 85.)
KÉSŐBB
17.15: Le Havre–Auxerre
17.15: Lorient–Monaco
17.15: Paris FC–Rennes
20.45: Lyon–Nice

Szombati eredmények
Strasbourg–Paris Saint-Germain 1–3 (Reyna 17., ill. Zabarnij 78., O. Dembélé 85., D. Doué 90+3.)
Lille–Brest 1–1 (Giroud  64. – 11-esből, ill. M. Baldé 6.)
Troyes–Lens 1–3 (Nkada 26., ill. Monfray 13. – öngól, Édouard 45+2., Aguilar 55.)
Pénteken játszották
Le Mans–Toulouse 0–3 (Russell-Rowe 46., Dönnum 59., Tengstedt 87.)

AZ ÁLLÁS

 

 

Ligue 1 Angers Franciaország Marseille
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