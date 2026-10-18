Franciaország: szigorú biztonsági intézkedések mellett kiütéses OM-siker

Megerősített biztonsági intézkedések mellett rendezték meg vasárnap az Angers–Marseille francia élvonalbeli bajnoki mérkőzést, melyen korlátozták a vendégdrukkerek jelenlétét.

Az OM azonban így is könnyedén, 5–2-re győzött, úgy, hogy a 14. percben még a hazaiak vezettek, de a kikötővárosi csapat már az első félidőben fordított, a folytatásban pedig még az is belefért a Marseille-nek, hogy Amin Guiri kihagyott egy tizenegyest (igaz, rögtön a kimaradt büntető után gólt lőtt a csatár). Az OM győzelmével megelőzte a tabellán vasárnapi ellenfelét és a 8. helyre lépett előre, de ez a helyezés a 7. forduló később kezdődő találkozóinak függvényében még változhat.

FRANCIA LIGUE 1

7. FORDULÓ

Angers–Olympique Marseille 2–5 (Raolisoa 14., El-Uazzani 75. – 11-esből, ill. Abdelli 37., Kamissoko 43., Guiri 60., Harit 83., Paixao 85.)

KÉSŐBB

17.15: Le Havre–Auxerre

17.15: Lorient–Monaco

17.15: Paris FC–Rennes

20.45: Lyon–Nice

Szombati eredmények

Strasbourg–Paris Saint-Germain 1–3 (Reyna 17., ill. Zabarnij 78., O. Dembélé 85., D. Doué 90+3.)

Lille–Brest 1–1 (Giroud 64. – 11-esből, ill. M. Baldé 6.)

Troyes–Lens 1–3 (Nkada 26., ill. Monfray 13. – öngól, Édouard 45+2., Aguilar 55.)

Pénteken játszották

Le Mans–Toulouse 0–3 (Russell-Rowe 46., Dönnum 59., Tengstedt 87.)

AZ ÁLLÁS