Ligue 1: hátrányból nyert a PSG, a Lille Giroud góljával mentett pontot

A PSG úgy nyert 3–1-re, hogy a Strasbourg szerezte meg a vezetést, ráadásul a párizsiak részéről Ousmané Dembélé büntetőt hibázott. Utóbbi, mondhatni, nem csoda: a PSG négy büntetőt végezhetett el ebben az idényben minden sorozatot figyelembe véve, és csak egyszer sikerült értékesíteni. Az aranylabdás támadó később jóvátette hibáját, hiszen ő szerezte csapata második találatát a 85. percben.

A Lille a 40 éves Olivier Giroud tizenegyesgóljával mentett pontot a Brest ellen.

FRANCIA LIGUE 1

7. FORDULÓ

Strasbourg–Paris Saint-Germain 1–3 (Reyna 17., ill. Zabarnij 78., Dembélé 85., Doué 90+3.)

Lille–Brest 1–1 (Giroud 64. – 11-esből, ill. M. Baldé 6.)

Troyes–Lens 1–3 (Nkada 26., ill. Monfray 13. – öngól, Edouard 45+2., Aguilar 55., )

Vasárnap

15.00: Angers–Olympique Marseille

17.15: Le Havre–Auxerre

17.15: Lorient–Monaco

17.15: Paris FC–Rennes

20.45: Lyon–Nice

Pénteken játszották

Le Mans–Toulouse 0–3 (Russell-Rowe 46., Dönnum 59., Tengstedt 87.)