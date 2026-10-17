Nemzeti Sportrádió

Ligue 1: hátrányból nyert a PSG, a Lille Giroud góljával mentett pontot

R. P.R. P.
2026.10.17. 23:01
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Ousmane Dembélé büntetőt hibázott, de aztán góllal javított (Fotó: Getty Images)
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Lille Brest Ligue 1 PSG
A francia élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Ligue 1) 7. fordulójában a PSG 3–1-re legyőzte a Strasbourgot, míg a Lille Giroud góljával mentett pontot a Brest ellen.

A PSG úgy nyert 3–1-re, hogy a Strasbourg szerezte meg a vezetést, ráadásul a párizsiak részéről Ousmané Dembélé büntetőt hibázott. Utóbbi, mondhatni, nem csoda: a PSG négy büntetőt végezhetett el ebben az idényben minden sorozatot figyelembe véve, és csak egyszer sikerült értékesíteni. Az aranylabdás támadó később jóvátette hibáját, hiszen ő szerezte csapata második találatát a 85. percben.

A Lille a 40 éves Olivier Giroud tizenegyesgóljával mentett pontot a Brest ellen.

FRANCIA LIGUE 1
7. FORDULÓ
Strasbourg–Paris Saint-Germain 1–3 (Reyna 17., ill. Zabarnij 78., Dembélé 85., Doué 90+3.)
Lille–Brest 1–1 (Giroud  64. – 11-esből, ill. M. Baldé 6.)
Troyes–Lens 1–3 (Nkada 26., ill. Monfray 13. – öngól, Edouard 45+2., Aguilar 55., )
Vasárnap
15.00: Angers–Olympique Marseille
17.15: Le Havre–Auxerre
17.15: Lorient–Monaco
17.15: Paris FC–Rennes
20.45: Lyon–Nice

Pénteken játszották
Le Mans–Toulouse 0–3 (Russell-Rowe 46., Dönnum 59., Tengstedt 87.)

 

 

Lille Brest Ligue 1 PSG
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