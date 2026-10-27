Két idegenbeli BL-meccsre nem mehetnek be a Lens szurkolói – hivatalos

2026.10.27. 20:07
Fotó: Getty Images
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Bajnokok Ligája Lens szurkolói balhé Slovan Bratislava
Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) keddi fegyelmi döntése értelmében a Lens szurkolói a francia csapat soron következő két idegenbeli Bajnokok Ligája-mérkőzésére nem mehetnek be.

A szervezet kedden közölte, hogy a Lens drukkereit a múlt szerdai, FC Bruges elleni belgiumi alapszakaszmeccsen történtek miatt büntették meg, melyen tucatnyi görögtüzet és petárdát gyújtottak, majd dobtak azok közül többet az ellenfél szurkolói, illetve a játéktér felé. Így rövid időre félbe kellett szakítani a 3–0-s hazai sikerrel zárult találkozót.

Az UEFA illetékes testülete úgy döntött, hogy a Lens – amelynek már volt egy felfüggesztett büntetése egy korábbi hasonló eset miatt – következő két idegenbeli BL-mérkőzésén szurkolói jelenléte nélkül lép pályára. Ez november 24-én az RB Leipzig, illetve január 27-én a Liverpool elleni meccseket jelenti – a német együttes Willi Orbán, az angol klub Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos személyében magyar válogatott labdarúgókat is foglalkoztat – továbbá két évre felfüggesztették a harmadik meccsre szóló kizárást.

Az FC Bruges sem úszta meg az esetet retorzió nélkül: 80 ezer eurós (29 millió forintos) pénzbüntetést kapott.

Szurkolóinak rendbontása miatt bűnhődik a Slovan Bratislava is – a Romával szemben 4–0-ra elveszített meccsen történtek miatt –, a szlovákoknak 40 ezer eurót kell fizetniük, és a drukkereik nem követhetik őket jövő kedden, a LASK elleni linzi összecsapásra.

 

Bajnokok Ligája Lens szurkolói balhé Slovan Bratislava
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