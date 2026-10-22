Sallai Rolandról is elismerően beszélt a Galatasaray edzője a Lille-i győzelem után

A végeredményt kialakító találat szerzője, Victor Osimhen nem csak a győzelemnek örült, hanem annak is, hogy hol érték el.

„Nagyon szeretem ezt a stadiont, ahol kemény mérkőzést játszottunk. Boldog vagyok, hogy nyertünk, és a Lille-nek is minden jót kívánok!” – mondta a török köztelevízió (TRT) kamerái előtt – az UEFA honlapjának tudósítása szerint.

A Lille csapatkapitánya, Benjamin André a Canal+-nak arról beszélt, túl sok hibát követtek el csapatával.

„Minden a apró részleteken múlik. Nem játszottunk rosszul. Rögtön az elején hátrányba kerültünk, de sikerült jól visszavágnunk, és egy kicsit felpörgetnünk a játékot. Azonban a lehető legrosszabb pillanatokban kaptunk újabb gólokat, és utána már nehezen boldogultunk.”

A Lille vezetőedzője, Davide Ancelotti úgy érzi, együttese nem tesz meg eleget azért, hogy nyerjen, emiatt változtatniuk kell a teljesítményükön.

„Miután megkaptuk a második gólt tőlük, onnantól már nem csapatként játszottunk. Ügyelnünk kell arra, hogy ne az egyéni játékra törekedjünk. A második félidőben a támadósorunk elveszítette szervezettségét és fegyelmét.”

Isztambuli kollégája, Okan Buruk a TRT-nek úgy értékelt, a meccs elejétől a lefújásig ugyanazzal a koncentrációval futballozott csapata.

„Igyekeztünk folyamatosan támadófutballt játszani – ez fontos volt számomra, hogy így legyen. Amikor hátrányba kerültünk, sikerült ledolgoznunk. Úgy érzem, 90 percen át jó teljesítményt nyújtottunk.”

A Galatasaray trénere kitért együttese második góljára, amelyet 2–1-es francia vezetésnél, Sallai Roland átadása után szerzett Alekszej Batrakov.

„Sallai klassz mozdulatai és beadása, majd Batrakov remek helyezkedése a bal kapufánál kellett az egyenlítéshez. Miután ezzel az állással vonultunk a félidei szünetre, a második félidőben javítottunk a játékunkon.

„A játékosaimnak is elmondtam: ez a mérkőzés nagyon fontos volt abból a szempontból, hogy tovább szeretnénk jutni az alapszakaszból. Mindenki nagyszerű munkát végzett ma, gratulálok!”