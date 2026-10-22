Sallai Rolandról is elismerően beszélt a Galatasaray edzője a Lille-i győzelem után
A végeredményt kialakító találat szerzője, Victor Osimhen nem csak a győzelemnek örült, hanem annak is, hogy hol érték el.
„Nagyon szeretem ezt a stadiont, ahol kemény mérkőzést játszottunk. Boldog vagyok, hogy nyertünk, és a Lille-nek is minden jót kívánok!” – mondta a török köztelevízió (TRT) kamerái előtt – az UEFA honlapjának tudósítása szerint.
A Lille csapatkapitánya, Benjamin André a Canal+-nak arról beszélt, túl sok hibát követtek el csapatával.
„Minden a apró részleteken múlik. Nem játszottunk rosszul. Rögtön az elején hátrányba kerültünk, de sikerült jól visszavágnunk, és egy kicsit felpörgetnünk a játékot. Azonban a lehető legrosszabb pillanatokban kaptunk újabb gólokat, és utána már nehezen boldogultunk.”
A Lille vezetőedzője, Davide Ancelotti úgy érzi, együttese nem tesz meg eleget azért, hogy nyerjen, emiatt változtatniuk kell a teljesítményükön.
„Miután megkaptuk a második gólt tőlük, onnantól már nem csapatként játszottunk. Ügyelnünk kell arra, hogy ne az egyéni játékra törekedjünk. A második félidőben a támadósorunk elveszítette szervezettségét és fegyelmét.”
Isztambuli kollégája, Okan Buruk a TRT-nek úgy értékelt, a meccs elejétől a lefújásig ugyanazzal a koncentrációval futballozott csapata.
„Igyekeztünk folyamatosan támadófutballt játszani – ez fontos volt számomra, hogy így legyen. Amikor hátrányba kerültünk, sikerült ledolgoznunk. Úgy érzem, 90 percen át jó teljesítményt nyújtottunk.”
A Galatasaray trénere kitért együttese második góljára, amelyet 2–1-es francia vezetésnél, Sallai Roland átadása után szerzett Alekszej Batrakov.
„Sallai klassz mozdulatai és beadása, majd Batrakov remek helyezkedése a bal kapufánál kellett az egyenlítéshez. Miután ezzel az állással vonultunk a félidei szünetre, a második félidőben javítottunk a játékunkon.
„A játékosaimnak is elmondtam: ez a mérkőzés nagyon fontos volt abból a szempontból, hogy tovább szeretnénk jutni az alapszakaszból. Mindenki nagyszerű munkát végzett ma, gratulálok!”
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ
Lille (francia)–Galatasaray (török) 2–4 (Diaouné 7., 39., ill. Akgün 2., Batrakov 44., Torreira 52., Osimhen 64.)