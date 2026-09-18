Nemzeti Sportrádió

Öngóllal nyert a Monaco, újra élre állt

P. GY. B. P. GY. B.
2026.09.18. 22:51
Eric Dier nagy csatában Abdallah Sambával (Fotó: Getty Images)
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Lens Ligue 1 Monaco
A Monaco labdarúgócsapata 2–1-re legyőzte a Lenst a francia bajnokság 5. fordulójának nyitó mérkőzésén.

A Monaco a 32. percben Brunner góljával szerzett vezetést, a Lens az 57. percben egyenlített Udol találatával.

A 84. percben egy jobbról érkező beadást a menteni igyekvő Gradit a saját kapujába fejelt, ezzel a Monaco otthon tartotta a három pontot. A hercegségbeliek így nemcsak megelőzték a Lille-t, de hárompontos előnyre tettek szert a később pályára lépő riválissal szemben.

FRANCIA LIGUE 1
5. FORDULÓ
Monaco–Lens 2–1 (Brunner 32., Gradit 84.–öngól, ill. Udol 57.)

Szombat:
17.15: Paris FC–Strasbourg
20.45: Angers–Troyes
20.45: Le Mans–Lorient
20.45: Lyon–Rennes
20.45: Toulouse–Le Havre
Vasárnap:
15.00: Auxerre–Brest
17.15: Nice–Lille
20.45: Olympique Marseille–PSG

 

 

 

Lens Ligue 1 Monaco
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