Öngóllal nyert a Monaco, újra élre állt

A Monaco a 32. percben Brunner góljával szerzett vezetést, a Lens az 57. percben egyenlített Udol találatával.

A 84. percben egy jobbról érkező beadást a menteni igyekvő Gradit a saját kapujába fejelt, ezzel a Monaco otthon tartotta a három pontot. A hercegségbeliek így nemcsak megelőzték a Lille-t, de hárompontos előnyre tettek szert a később pályára lépő riválissal szemben.

FRANCIA LIGUE 1

5. FORDULÓ

Monaco–Lens 2–1 (Brunner 32., Gradit 84.–öngól, ill. Udol 57.)

Szombat:

17.15: Paris FC–Strasbourg

20.45: Angers–Troyes

20.45: Le Mans–Lorient

20.45: Lyon–Rennes

20.45: Toulouse–Le Havre

Vasárnap:

15.00: Auxerre–Brest

17.15: Nice–Lille

20.45: Olympique Marseille–PSG