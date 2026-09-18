Csak Akilov nyert a mieink közül az ökölvívó Eb-n

AKILOV PILIPBEN LEHET BÍZNI.

A tavalyi liverpooli első World Boxing-vb bronzérmese biztosan hozza a kötelezőket, és benne van a bravúr is, ennek megfelelően nem volt kérdés az sem, hogy a szófiai Eb-n gond nélkül bejut a 16 közé.

Óvatosságra csak az adott okot, hogy az eddig 80 kilóban remeklő Honvéd-bunyós most éppen 75-ben indul, ami viszont nem olimpiai súlycsoport, és a cél az, hogy Los Angelesnek már 70 kilósan, azaz korábbi versenysúlyánál tízzel (!) könnyebben fusson neki. Ha sikerül a nagy terv, abból fantasztikus eredmény sülhet ki két év múlva; maradjunk annyiban, szurkolunk, hogy minden zökkenőmentesen menjen.

Természetesen újsütetű középsúlyúként Akilov nem kiemelt az Eb-n, de a török Vedat Kacar elleni első fordulós meccsen ennek semmi jelentősége nem volt, simán nyert a magyar ökölvívás (férfi) frontembere, akire a hétfői nyolcaddöntőben az izraeli Miroszlav Kapuler vár.

Amikor Akilov kezét a magasba emelte a mérkőzésvezető, már három vesztes mérkőzésen túl volt a magyar küldöttség. Az 54 kilós Horváth Kármen és a 80 kilós Bátori Mihály összecsapása fordítva is végződhetett volna – nem volt emelkedett a hangulat a magyar táborban. Horváth a portugál Sofia Resendével, Bátori a grúz Luka Matcsutadzéval vívott kiélezett meccset, de mindkét esetben az ellenfelet látták jobbnak a pontozók. Elvérzett élete első 65 kilós nemzetközi megméretésén az eddig 60 kilóban vitézkedő Kovács Kruzitó is, akinek a nyíregyházi ob-döntőben mutatott teljesítménye talán elég lett volna a grúz Gagnidze ellen.

Ezeknek az összecsapásoknak a tétje a 16 közé jutás volt, Kovács Pál (85 kg) viszont a sorsolás jóvoltából már a legjobb nyolcat célozhatta meg. Más kérdés, hogy a franciák roppant kemény U23-as Európa-bajnoka (az Eb-n Bátorit is legyőző), Junior Tadah ellen harmadik menetes döntő fölény lett a vége – nem ide…

A szombati nyolcaddöntőben 12.30 után Horváth Laura (51 kg) az ukrán Jaroszlava Marincsuk, Hámori Luca (65 kg) a svájci Anna Jenni ellen húz kesztyűt, délután Szeleczki Lilla (48 kg) a szlovák Nicole Duríkovával, Hoffmann Réka (75 kg) a spanyol Alma García Adaméval, Hankó Kálmán (70 kg) a szlovák Adolf Stanekkel bokszol nyolcaddöntőt. Nem fogunk unatkozni.

EURÓPA-BAJNOKSÁG, SZÓFIA

Férfiak. A 16 közé jutásért. 65 kg: Gagnidze (grúz)–Kovács Kruzitó p. gy. 75 kg: Akilov Pilip–Kacar (török) p. gy. 80 kg: Matcsutadze (grúz)–Bátori Mihály p. gy. Nyolcaddöntő: Tadah (francia)–Kovács Pál d. f. gy. a 3. m-ben. Nők. A 16 közé jutásért. 54 kg: Resende (portugál)–Horváth Kármen p. gy.