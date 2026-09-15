Már nem Dino Toppmöller a Lens edzője – sajtóhír

A 45 éves német edző irányításával az előző idény bajnoki ezüstérmese – a Paris Saint-Germain legyőzésével – megnyerte a francia Szuperkupát, majd 3–2-re győzött a cseh Slavia Praha otthonában a BL alapszakaszának első fordulójában. A bajnokságban azonban nem rajtolt ilyen jól a Lens, eddigi mérlege egy győzelem, egy döntetlen és két vereség.

A szakvezető menesztéséhez azonban nem a pályán elért eredmények, hanem súlyos belső konfliktusok vezettek. A klub vezetősége csak Nelson Morgado másodedzőt akarta elbocsátani, a vezetőedző azonban határozottan kiállt kollégája mellett, és nem volt hajlandó engedni, ezért őt is menesztették.

A L'Équipe, az RMC Sport és a Sky Sport is úgy tudja, Toppmöller már a Monaco elleni, pénteki mérkőzésen sem lesz ott, a csapatot a jövőben Yannick Cahuzac irányítja, aki pályaedzőként eddig is a szakmai stáb tagja volt.

Toppmöllert idén már másodszor menesztették, januárban ugyanis még az Eintracht Frankfurt trénere volt. A szerződése 2028 nyaráig szólt, ahogyan később Lens-ban is.