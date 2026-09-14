Nemzeti Sportrádió

Fabián Ruiz: Ha a címeket nézzük, senkinek sem volt jobb idénye nálam

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.09.14. 17:45
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Fabián Ruiz remek idényt tudhat maga mögött (Fotó: Getty Images)
Címkék
Aranylabda Ligue 1 Paris Saint-Germain PSG Fabián Ruiz spanyol válogatott
Fabián Ruiz, a PSG Bajnokok Ligája-győztes és a spanyol válogatott világbajnok labdarúgója a francia L'Équipe-nek adott interjút, amelyben az Aranylabdáról is beszélt.

Fabián Ruiz is felkerült az idei Aranylabda-szavazás 30 fős listájára, így akár ő is megkaphatja a díjat október 26-án Londonban. Az interjúban – melyet a spanyol As szemlézett – így vélekedett az Aranylabdáról.

„Majd a voksokat leadók eldöntik, hányadik helyen végzek a szavazáson – mondta a Paris Saint-Germain 30 éves középpályása. – Számomra a legfontosabb, hogy a csapat rendelkezésére álljak, miközben igyekszem a legjobbak között lenni. Tavaly abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy bekerültem a 30 jelölt közé (a 24. helyen végzett – a szerk.), és remélem, idén minél előkelőbb helyen zárok. Óriási megtiszteltetés a jelöltek között lenni. Mindenki szavazzon arra, aki szerinte a leginkább megérdemli a díjat, én már azért is hálás vagyok, hogy felkerültem a listára.”

Az 50-szeres spanyol válogatott futballista az egyedüli labdarúgó, aki idén megnyerte a vb-t és a BL-t is, így adódott a kérdés, volt-e olyan játékos, akinek jobb idénye volt, mint neki: „Ha a címeket nézzük, akkor nézem. Ha az egyéni teljesítményeket, akkor vannak kiváló játékosok, akik fantasztikus idényt futottak, és elképesztően magas szinten teljesítettek. Sok esélyes van a díjra, én már azzal is elégedett vagyok, hogy a jelöltek között szerepelhetek.”

A 30 fős listát korábbi cikkünkben találják.

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Aranylabda Ligue 1 Paris Saint-Germain PSG Fabián Ruiz spanyol válogatott
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