A Marseille legyőzésével élre állt a Rennes a Ligue 1-ben

Egy gól döntött Rennes-ben, a hazaiak az 52. percben szerzett találattal gyűjtötték be a három pontot, Adrien Thomasson öt méterről lőtt a léc alá. A hazaiak zsinórban harmadszor nyertek a bajnokságban, a marseille-iek sorozatban harmadszor kaptak ki.

FRANCIA LIGUE 1

4. FORDULÓ

Rennes–Olympique Marseille 1–0 (Thomasson 52.)

A TOVÁBBI PROGRAM

SZOMBAT

17.15: Strasbourg–Monaco

20.45: Auxerre–Nice

20.45: Le Havre–Angers

20.45: Lorient–Toulouse

20.45: Paris FC–Lyon

VASÁRNAP

15.00: Lille–Troyes

17.15: Le Mans–Lens

20.45: Brest–PSG