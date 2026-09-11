A Marseille legyőzésével élre állt a Rennes a Ligue 1-ben
A Rennes hazai pályán 1–0-ra legyőzte az Olympique Marseille-t, ezzel jelenleg vezeti a francia élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Ligue 1-ben) tabelláját.
Egy gól döntött Rennes-ben, a hazaiak az 52. percben szerzett találattal gyűjtötték be a három pontot, Adrien Thomasson öt méterről lőtt a léc alá. A hazaiak zsinórban harmadszor nyertek a bajnokságban, a marseille-iek sorozatban harmadszor kaptak ki.
FRANCIA LIGUE 1
4. FORDULÓ
Rennes–Olympique Marseille 1–0 (Thomasson 52.)
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