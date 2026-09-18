Európai kézilabdaligák: Leimeter Csaba hét gólt lőtt a Bundesligában

Leimeter Csaba hét gólja ellenére az újonc Balingen-Weilstetten hazai pályán 29–28-ra kikapott a TVB Stuttgarttól a német férfi kézilabda-bajnokság pénteki játéknapján.
A Bundesliga honlapja szerint a magyar játékos minden lövését gólra váltotta és ő volt csapata legeredményesebb játékosa.
Ónodi-Jánoskúti Máté egy találatával az USAM Nimes Gard 32–31-re nyert a Saran Loiret otthonában a francia élvonalban. Merkovszki Pál öt védése ellenére a Pontault-Combault otthon 31–29-re kikapott a JS Cherbourg Manchétól a másodosztályban.
Gyurka János vezetőedző csapata, a HSG XeNTiS Lipizzanerheimat 29–26-ra kikapott a Sparkasse Schwaz Handball Tirol otthonában az osztrák férfiligában.
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