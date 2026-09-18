Nemzeti Sportrádió

Európai kézilabdaligák: Leimeter Csaba hét gólt lőtt a Bundesligában

2026.09.18. 23:29
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FB/HBW Balingen-Weilstetten, Die Gallier
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Gyurka János férfi kézilabda Balingen-Weilstetten HSG Xentis Lipizzanerheimat Pontault-Combault USAM Nimes Leimeter Csaba Ónodi-Jánoskúti Máté Merkovszki Pál
Leimeter Csaba hét gólja ellenére az újonc Balingen-Weilstetten hazai pályán 29–28-ra kikapott a TVB Stuttgarttól a német férfi kézilabda-bajnokság pénteki játéknapján.

A Bundesliga honlapja szerint a magyar játékos minden lövését gólra váltotta és ő volt csapata legeredményesebb játékosa.

Ónodi-Jánoskúti Máté egy találatával az USAM Nimes Gard 32–31-re nyert a Saran Loiret otthonában a francia élvonalban. Merkovszki Pál öt védése ellenére a Pontault-Combault otthon 31–29-re kikapott a JS Cherbourg Manchétól a másodosztályban.

Gyurka János vezetőedző csapata, a HSG XeNTiS Lipizzanerheimat 29–26-ra kikapott a Sparkasse Schwaz Handball Tirol otthonában az osztrák férfiligában.

Gyurka János férfi kézilabda Balingen-Weilstetten HSG Xentis Lipizzanerheimat Pontault-Combault USAM Nimes Leimeter Csaba Ónodi-Jánoskúti Máté Merkovszki Pál
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