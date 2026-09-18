Légiósok: Bolla Bendegúz Ausztriában, Kovács Bendegúz Hollandiában volt eredményes

Az osztrák Bundesliga honlapja szerint a 36-szoros válogatott futballista végigjátszotta a találkozót, amelynek 67. percében talált a hálóba.
Bolla a második gólját szerezte a mostani idényben, először augusztus elején az észt Paide Linnameeskond elleni Konferencia-liga-selejtezőn volt eredményes.
A Rapid Wien a hetedik forduló nyitó mérkőzése után hat győzelemmel és egy vereséggel vezeti a tabellát.
Kovács Bendegúz kezdőként 80 percet játszott a Jong AZ-ben, és csapata 4–1-re verte a Volendamot a holland másodosztály hetedik fordulójában. A magyar játékos a 61. percben eredményes volt, csapata két nyeretlen meccs után gyűjtött újra három pontot.
AUSZTRIA
Bundesliga
Rapid–Tirol 3–0
Rapid: Bolla Bendegúz végigjátszotta a mérkőzést, a 67. percben gólt szerzett.
HOLLANDIA
Eerste Divisie (II. osztály)
AZ II–Volendam 4–1
AZ: Kovács Bendegúz kezdett, a 61. percben eredményes volt, a 80. percben lecserélték.