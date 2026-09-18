Nemzeti Sportrádió

Légiósok: Bolla Bendegúz Ausztriában, Kovács Bendegúz Hollandiában volt eredményes

2026.09.18. 21:57
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Bolla Bendegúz is eredményes volt (Fotó: SK Rapid)
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légiósok Bolla Bendegúz Rapid Wien
A válogatott Bolla Bendegúz góllal járult hozzá a Rapid Wien 3–0-s hazai győzelméhez a WSG Tirol ellen az osztrák labdarúgó-bajnokság 7. fordulójában.

Az osztrák Bundesliga honlapja szerint a 36-szoros válogatott futballista végigjátszotta a találkozót, amelynek 67. percében talált a hálóba.

Bolla a második gólját szerezte a mostani idényben, először augusztus elején az észt Paide Linnameeskond elleni Konferencia-liga-selejtezőn volt eredményes.

A Rapid Wien a hetedik forduló nyitó mérkőzése után hat győzelemmel és egy vereséggel vezeti a tabellát.

A gól itt tekinthető meg.

Kovács Bendegúz kezdőként 80 percet játszott a Jong AZ-ben, és csapata 4–1-re verte a Volendamot a holland másodosztály hetedik fordulójában. A magyar játékos a 61. percben eredményes volt, csapata két nyeretlen meccs után gyűjtött újra három pontot.

AUSZTRIA
Bundesliga
Rapid–Tirol 3–0
Rapid: Bolla Bendegúz végigjátszotta a mérkőzést, a 67. percben gólt szerzett.

HOLLANDIA
Eerste Divisie (II. osztály)
AZ II–Volendam 4–1
AZ: Kovács Bendegúz kezdett, a 61. percben eredményes volt, a 80. percben lecserélték.

 

légiósok Bolla Bendegúz Rapid Wien
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