Légiósok: Bolla Bendegúz Ausztriában, Kovács Bendegúz Hollandiában volt eredményes

Az osztrák Bundesliga honlapja szerint a 36-szoros válogatott futballista végigjátszotta a találkozót, amelynek 67. percében talált a hálóba.

Bolla a második gólját szerezte a mostani idényben, először augusztus elején az észt Paide Linnameeskond elleni Konferencia-liga-selejtezőn volt eredményes.

A Rapid Wien a hetedik forduló nyitó mérkőzése után hat győzelemmel és egy vereséggel vezeti a tabellát.

A gól itt tekinthető meg.

Kovács Bendegúz kezdőként 80 percet játszott a Jong AZ-ben, és csapata 4–1-re verte a Volendamot a holland másodosztály hetedik fordulójában. A magyar játékos a 61. percben eredményes volt, csapata két nyeretlen meccs után gyűjtött újra három pontot.

AUSZTRIA

Bundesliga

Rapid–Tirol 3–0

Rapid: Bolla Bendegúz végigjátszotta a mérkőzést, a 67. percben gólt szerzett.

HOLLANDIA

Eerste Divisie (II. osztály)

AZ II–Volendam 4–1

AZ: Kovács Bendegúz kezdett, a 61. percben eredményes volt, a 80. percben lecserélték.