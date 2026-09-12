Megszerezte első pontjait az Auxerre, a Lorient kétgólos előnyt adott el

Ibrahima Baldé már a hatodik gólját szerezte a bajnoki idényben a Lorient-ban, amely az első félidőben két góllal is vezetett hazai pályán a Toulouse ellen, azonban a második félidő a vendégeké volt, a vége 2–2 lett.

Az Auxerre egyetlen góllal győzött a Nice ellen, és ezzel megszerezte első pontjait.

FRANCIA LIGUE 1

4. FORDULÓ

Strasbourg–Monaco 1–1 (S. Sané 52. – öngól, ill. Brunner 72.)

Auxerre–Nice 1–0 (Archer 74.)

Le Havre–Angers 0–0

Lorient–Toulouse 2–2 (I. Baldé 37., Mbamba 39., ill. Tengstedt 48., Jörgensen 69.)

Paris FC–Lyon 0–0

VASÁRNAP

15.00: Lille–Troyes

17.15: Le Mans–Lens

20.45: Brest–PSG

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Rennes–Olympique Marseille 1–0 (Thomasson 52.)