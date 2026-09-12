Nemzeti Sportrádió

Megszerezte első pontjait az Auxerre, a Lorient kétgólos előnyt adott el

R. P.R. P.
2026.09.12. 22:57
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Ibrahima Baldé újra eredményes volt a Lorient-ben (Fotó: AFP)
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Ligue1 Monaco Lyon
A francia élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Ligue 1) 4. fordulójában szombaton az Auxerre legyőzte a Nice-t, míg a Lorient 2–0-ról 2–2-es döntetlent játszott a Toulouse-zal.

 

Ibrahima Baldé már a hatodik gólját szerezte a bajnoki idényben a Lorient-ban, amely az első félidőben két góllal is vezetett hazai pályán a Toulouse ellen, azonban a második félidő a vendégeké volt, a vége 2–2 lett.

Az Auxerre egyetlen góllal győzött a Nice ellen, és ezzel megszerezte első pontjait.

FRANCIA LIGUE 1
4. FORDULÓ
Strasbourg–Monaco 1–1 (S. Sané 52. – öngól, ill. Brunner 72.)
Auxerre–Nice 1–0 (Archer 74.)
Le Havre–Angers 0–0
Lorient–Toulouse 2–2 (I. Baldé 37., Mbamba 39., ill. Tengstedt 48., Jörgensen 69.)
Paris FC–Lyon 0–0
VASÁRNAP
15.00: Lille–Troyes
17.15: Le Mans–Lens
20.45: Brest–PSG

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
Rennes–Olympique Marseille 1–0 (Thomasson 52.)

 

 

Ligue1 Monaco Lyon
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