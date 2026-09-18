Galéria: újabb felcsúti siker, az élről vonul válogatott szünetre a Puskás Akadémia

LABDARÚGÓ NB I

8. FORDULÓ

PUSKÁS AKADÉMIA FC–KISPEST-HONVÉD FC 3–1 (2–1)

Felcsút, Pancho Aréna. 1500 néző. Vezette: Rúsz

PUSKÁS AKADÉMIA: Lehoczki – Orján (Farkas B., 87.), Golla, Haratjunjan, Ormonde-Ottewill – Dárdai P. (Vékony, 77.), Okeke, Kern (Brügger, 87.), Nagy Zs. (Varga Zs., 87.) – Lukács D., Németh A. (Colley, 73.). Vezetőedző: Babó Levente

HONVÉD: Hadzikic – Kállai (Pauljevics, 67.), Baki, Boldor, Hangya – Somogyi Á. (Pekár, 67.), Csontos – Eddarradzs (P. Garcia, a szünetben), Somogyi T. (Kántor, 67.), Szamosi T. (Szabó A., 88.) – Alic. Vezetőedző: Maurizio Jacobacci

Gólszerző: Németh A. (16.), Orján (24.), Dárdai P. (66.), ill. Kállai (38.)

Sárga lap: Orján (42.), Golla (84.), ill. Somogyi T. (32.), Pauljevics (70.), Kántor (76.)

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