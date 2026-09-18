Nemzeti Sportrádió

Galéria: újabb felcsúti siker, az élről vonul válogatott szünetre a Puskás Akadémia

P. GY. B. P. GY. B.
2026.09.18. 22:24
null
Fotók: Kovács Péter
Címkék
NB I Kispest-Honvéd Puskás Akadémia galéria
Ahogy beszámoltunk róla, a Puskás Akadémia 3–1-re legyőzte a a Kispest-Honvédot a labdarúgó NB I 8. fordulójának nyitányán. Mutatjuk Kovács Péter fotóit a mérkőzésről.
null
fotó 2026.09.18.

Felcsúti öröm, kispesti bánat – Puskás Akadémia–Kispest-Honvéd 3–1 (Fotó: Kovács Péter)

LABDARÚGÓ NB I
8. FORDULÓ
PUSKÁS AKADÉMIA FC–KISPEST-HONVÉD FC 3–1 (2–1)
Felcsút, Pancho Aréna. 1500 néző. Vezette: Rúsz
PUSKÁS AKADÉMIA: Lehoczki – Orján (Farkas B., 87.), Golla, Haratjunjan, Ormonde-Ottewill – Dárdai P. (Vékony, 77.), Okeke, Kern (Brügger, 87.), Nagy Zs. (Varga Zs., 87.) – Lukács D., Németh A. (Colley, 73.). Vezetőedző: Babó Levente
HONVÉD: Hadzikic – Kállai (Pauljevics, 67.), Baki, Boldor, Hangya – Somogyi Á. (Pekár, 67.), Csontos – Eddarradzs (P. Garcia, a szünetben), Somogyi T. (Kántor, 67.), Szamosi T. (Szabó A., 88.) – Alic. Vezetőedző: Maurizio Jacobacci
Gólszerző: Németh A. (16.), Orján (24.), Dárdai P. (66.), ill. Kállai (38.)
Sárga lap: Orján (42.), Golla (84.), ill. Somogyi T. (32.), Pauljevics (70.), Kántor (76.)

ÉLŐ SZÖVEGES KÖZVETÍTÉS ITT!

NB I Kispest-Honvéd Puskás Akadémia galéria
Legfrissebb hírek

Az első legyőzte az utolsót – felcsúti siker a Kispest-Honvéd ellen

Labdarúgó NB I
1 órája

Bódog visszatér, a Nyíregyháza 17 éve nem nyert otthon a Fradi ellen

Labdarúgó NB I
7 órája

Szolnoki Roland: Örülök, hogy visszatért a Honvéd az NB I-be

Labdarúgó NB I
9 órája

MLSZ: felfüggesztett zárt kapus büntetés az ETO FC-nek, életbe lépett a Vasas büntetése

Labdarúgó NB I
Tegnap, 19:05

ZTE: elefántcsontparti, gambiai, nigériai és szenegáli légiós is jött a második csapatba

Labdarúgó NB I
Tegnap, 16:07

Manner Balázs: Sokkal többre számítottam magamtól

Labdarúgó NB I
Tegnap, 9:06

Az MTK és a Ferencváros is győzött a női NB I-ben

Labdarúgó NB I
2026.09.16. 19:57

Emlékhelyet avatnak az MTK stadionjában Garami József tiszteletére

Labdarúgó NB I
2026.09.16. 16:27