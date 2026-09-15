Alig kezdődött el az idény, a Lens máris megválik nyáron kinevezett edzőjétől – sajtóhír

A francia sportnapilap szerint elképzelhető, hogy a csapat korábbi védője, a Toppmöller segítőjeként dolgozó Yannick Cahuzac kap bizonyítási lehetőséget – legalább a Monaco elleni mérkőzésre.

A legutóbbi kiírásban a bajnoki címért versengő Lens a sikeres nyitány óta csupán egy pontot szerzett a francia bajnokságban, és a tabella tizedik helyén áll. Ez annak tükrében is kevés, hogy a BL-ben győzelemmel rajtolt, és megnyerte a PSG elleni szuperkupa-mérkőzést.

Dino Toppmöller nyáron lépett a Crystal Palace-hoz távozó Pierre Sage örökébe; ami azt illeti, Sage londoni indulása is lehetne sikeresebb, a Palace a Premier League első négy fordulójában csak egyszer nyert, ellenben háromszor kikapott.