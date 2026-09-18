Szoboszlai már várja a találkozást Tóth Alexékkel

Az interjú első részében arról beszélt, hogy bár akadnak szabadnapjai, de nem jellemző rá, hogy teljesen kikapcsoljon: „Néha vannak szabadnapjaink, de akkor sem szeretek teljesen kikapcsolni, mert onnan nehéz visszajönni a ritmusba. Úgyhogy próbálok mindig valamit csinálni a szabadnapon, még akkor is, ha azt mondják, hogy ne csináljunk.”

A beszélgetést színesítette, hogy közben folyamatosan különböző bejátszásokat, felvételeket mutattak Szoboszlainak, aki vette a lapot és az összes „feladványt” tudta valahova kapcsolni.

Az egyik legfontosabb téma volt a szerződéshosszabbítás, amelynek körülményeiről beszélt a magyar válogatott csapatkapitánya: „Minden olyan dologban meg tudtunk egyezni, amiben fontos volt. Nekem is fontos volt, hogy egy olyan klubnál maradjak, ahol szeretnek és hasznos tagja lehetek a csapatnak. ezért is döntöttünk elég hamar, hogy ez nem lesz más sztori jelen pillanatban. örülök, hogy még pár évet itt tölthetek.”

Hozzátette, hogy az ő személyes döntése volt, hogy marad a Liverpoolnál, az utolsó szót ő mondta ki: „Úgy voltam vele, hogy nem szeretnék más lehetőséget. Itt megbecsülnek, és szeretném ezt viszonozni.”

Newcastle elleni hidegvérű tizenegyeséről is beszélt a folytatásban: „Egy kicsit izgultam. De nem is a félelem volt bennem, hanem az, hogy hadd rúgjam már el.”

A Bournemouth elleni vasárnapi rangadóra áttérve elmondta, nem beszélt külön az ellenfélben szereplő Tóth Alexszel, a mérkőzést azonban már várja: „Jó meccs lesz, várom a találkozást Alexszel és az edzővel is!”

„Szerintem minden okkal történik. Így szeretném élni az életemet is, hogy legyen érdemes élni és átélni azokat a dolgokat, amiket átélünk” – zárta a beszélgetést Szoboszlai.

ANGOL PREMIER LEAGUE

5. FORDULÓ

Vasárnap, 15.00: AFC Bournemouth–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!