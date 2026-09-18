Hosszabbításban nyert a Fehérvár az ICEHL nyitó fordulójában

Lendületet fogni a legelején. A Hydro Fehérvár AV19 jó lehetőséget kapott a sorsolástól, hogy rögtön szelet fogjon a vitorlája, ugyanis a kék-fehérek két hazai bajnokival nyitják az ICEHL új idényét. A pénteki, első fordulóban a Linz gárdája látogatott Székesfehérvárra.

A találkozón nagy szerepet játszottak a speciális egységek, az első négy gólból három fórban született a mérkőzésen, hogy ez az emberelőnyös egységeket dicséri, vagy az emberhátrányos sorokra nézve negatívum, azt mindenki döntse el maga. Már két perc után emberelőnybe került a Volán, és rögtön éltek is ezzel a hazaiak, a kapu mögül visszatett korongot Ben Zloty bombázott a hálóba. Egy kihagyott hazai fórt követően a 10. percben a Linz emberelőnyös sora is megvillant, Luis Lindner távoli lövésénél takarták a kilátást Rasmus Reijola előtt. Ezt nem hagyta annyiban a Fehérvár, még a szünet előtt Németh Kristóf talált meg gyorsan egy lecsorgó pakkot a kapu előtt.

Nagy csatákból nem volt hiány... (Fotó: Dömötör Csaba)

A középső harmad hatalmas osztrák helyzettel kezdődött egy áthozódó emberelőnyben, de a vendégek az oldalhálót találták csak el. Ismét gyorsan jött egy linzi kiállítás, és ezt is kihasználta a Volán, Trevor Cheek kapáslövése ellen nem tudott mit tenni Dylan Wells. A játékrész közepén jó néhány cserére beszorult a Fehérvár, ebből a nehéz szituációból a negyedik sor és Reijola bravúrjai rángatta ki a gárdát.

Az utolsó harmad előtt az volt a kérdés, a Fehérvár tanult-e az utolsó két felkészülési mérkőzéséből, amikor kétgólos előnyről veszített a gárda. Ebből a szempontból nem kezdődött túl fényesen a játékrész, hiszen négy perc eltelte után Shawn St-Amant szépített egy aladott korongot követően. Nagyon nyomott a Linz, a Fehérvár túlélesre játszott ezekben a percekben. A helyzeten nem segített, hogy az utolsó percekben többször is emberhátrányba került a Volán, két és fél perccel a vége előtt ráadásul kettős hátrányba, ezt pedig Kyle Topping használta ki. 3–3 után jöhetett a hosszabbítás, amelyben emberelőnybe kerültek a kék-fehérek, egy tizeddel a fór lejárta előtt Zloty lökete kötött ki a felső sarokban, a Fehérvár győzelemmel kezdte az idényt.

OSZTRÁK HOKILIGA (ICEHL)

ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ

HYDRO FEHÉRVÁR AV19–STEINBACH BLACK WINGS LINZ (osztrák) 4–3 (2–1, 1–0, 0–2, 1–0) – hosszabbításban

Székesfehérvár, 3496 néző. V: Fichtner, Hlavaty (mindkettő osztrák), Durmis (szlovák), Kovács P.

FEHÉRVÁR: Reijola – Macpherson (2), Persson (1) / ZLOTY 2, Horváth D. / Falus, Stipsicz / Kiss R. – CHEEK 1, Hári (2), KURALT (2) / Cyr, Kulmala, Erdély / Ambrus Cs., Németh K. 1, Terbócs (1) / Molnár Z., Páterka, Farkas L. Edző: Ted Dent

LINZ: Wells – Wimmer (1), Würschl / LINDNER 1, Moro / Söllinger, Kragl / Tialler – Maier, Knott, ST-AMANT 1 / Shaw, TOPPING 1, Lebler / Romig (1), Bliss (1), Kainz / Pusnik, Tschofen, Neubauer. Edző: Phillip Lukas

Kapura lövések: 23–35. Emberelőny-kihasználás: 5/3, ill. 5/2

MESTERMÉRLEG

Ted Dent: – Őrült mérkőzés volt, közben változott a sorok összetétele is, kiesett egy ember sérülés miatt. Sok minden történt ma, de a srácok kitartottak, Ben Zloty pedig nagy gólt szerzett a hosszabbításban, így két pontot szereztünk.

Phillip Lukas: – Szívesebben vittünk volna el több pontot is, de rögtön a mérkőzés elején hátrányba kerültünk, nem voltunk fegyelmezettek, ez pedig nem segített a ritmus megtalálásában. A harmadik játékrészre átvettük az irányítást, sikerült kiegyenlítenünk, de nem tudtuk megnyerni a mérkőzést.