Nemzeti Sportrádió

A Puskás Akadémia edzőjének szerencsét hozott a tizenhármas

CSERHÁTI ANDRÁSCSERHÁTI ANDRÁS
2026.09.18. 23:21
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Kovacs Peter
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NB I Babó Levente Maurizio Jacobacci Kispest-Honvéd Puskás Akadémia
Ahogy beszámoltunk róla, a Puskás Akadémia 3–1-re legyőzte a Kispest-Honvédot a labdarúgó NB I 8. fordulójának nyitányán. A mérkőzés után Babó Levente és Maurizio Jacobacci értékelt.

BABÓ Levente, a Puskás Akadémia vezetőedzője

– Érthetően elégedett – miként értékelné a mérkőzést?
– Az eddigi nyolc forduló közül a Kispest elleni első félidő volt a legjobb. A kapott gól után újra élessé vált a meccs, sőt a vendégek egyenlíthettek volna. Végig koncentráltak a játékosok, jól futballoztak.

– Gondolta volna az idény előtt, hogy a nyolcadik fordulót követően, újonc edzőként az első helyen állhat a csapatával? 
– Nem. Még a meccs előtt sem, hiszen ha kikaptunk volna, visszacsúszunk tabellán. Még a bajnokság harmadánál sem tartunk, így ebből nem szabad messzemenő következtetéseket levonni.

– Milyen út vezetett idáig?
– A távozók ellenére maradtak minőségi játékosaink, erős a keretünk. Nem is olyan régen dolgozunk együtt a futballistákkal, ez volt a tizenharmadik hetünk, s ez most szerencsét hozott nekünk. A játékosok jó munkát végeztek, mi a stábbal segítjük őket. Próbálunk eredményes utat bejárni, de még messze a vége.

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Az első legyőzte az utolsót – felcsúti siker a Kispest-Honvéd ellen

Németh András, Orján Roland és Dárdai Pál is eredményes volt, a vendégeknél Kállai Kevin talált be.

Maurizio JACOBACCI, a Bp. Honvéd vezetőedzője

– Újabb vereség a bajnokságban. Nagyon elkeseríti ez?
– Aki látta a meccset, tapasztalhatta, az első huszonöt percben egyértelművé vált, hogy a hazaiaké jó csapat, diktálta a tempót, mi pedig sokat hibáztunk. Átálltunk a négy, négy, kettes hadrendre, letámadtuk a belső védőiket, zavart okoztunk, ezekre nem is találták az ellenszert. Szépítettünk az első félidőben, s ez bátorságot adott. 

– A második félidőben azonban ismét hibáztak.
– Pedig mi irányítottuk a játékot, a kettő kettőre reálisabb esély nyílt, mint a három egyre, mégis ez történt. Tanulnunk kell ebből a vereségből.

– A hét bajnokin szerzett hat pont nagyon kevés, jelenleg sereghajtó a Honvéd – miben látja a kiutat, és érzi a bizalmat a vezetőség részéről?
– Hiszem, hogy jó munkát végzünk. Új edző vagyok, új gondolkodásmódot próbálok meghonosítani, azt akarom, hogy a csapat többet járassa a labdát a földön. Sajnos rendre becsúszik a hiba, így pontokat bukik el a csapat. Hogy érzem-e a bizalmat? Igen, hiszen a vezetőség értékeli a munkánkat, s biztos vagyok benne, hogy ez meghozza a gyümölcsét.

LABDARÚGÓ NB I
8. FORDULÓ
PUSKÁS AKADÉMIA FC–KISPEST-HONVÉD FC 3–1 (2–1)
Felcsút, Pancho Aréna. 1500 néző. Vezette: Rúsz
PUSKÁS AKADÉMIA: Lehoczki – Orján (Farkas B., 87.), Golla, Haratjunjan, Ormonde-Ottewill – Dárdai P. (Vékony, 77.), Okeke, Kern (Brügger, 87.), Nagy Zs. (Varga Zs., 87.) – Lukács D., Németh A. (Colley, 73.). Vezetőedző: Babó Levente
HONVÉD: Hadzikic – Kállai (Pauljevics, 67.), Baki, Boldor, Hangya – Somogyi Á. (Pekár, 67.), Csontos – Eddarradzs (P. Garcia, a szünetben), Somogyi T. (Kántor, 67.), Szamosi T. (Szabó A., 88.) – Alic. Vezetőedző: Maurizio Jacobacci
Gólszerző: Németh A. (16.), Orján (24.), Dárdai P. (66.), ill. Kállai (38.)
Sárga lap: Orján (42.), Golla (84.), ill. Somogyi T. (32.), Pauljevics (70.), Kántor (76.)

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NB I Babó Levente Maurizio Jacobacci Kispest-Honvéd Puskás Akadémia
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