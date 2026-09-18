A Puskás Akadémia edzőjének szerencsét hozott a tizenhármas

BABÓ Levente, a Puskás Akadémia vezetőedzője

– Érthetően elégedett – miként értékelné a mérkőzést?

– Az eddigi nyolc forduló közül a Kispest elleni első félidő volt a legjobb. A kapott gól után újra élessé vált a meccs, sőt a vendégek egyenlíthettek volna. Végig koncentráltak a játékosok, jól futballoztak.

– Gondolta volna az idény előtt, hogy a nyolcadik fordulót követően, újonc edzőként az első helyen állhat a csapatával?

– Nem. Még a meccs előtt sem, hiszen ha kikaptunk volna, visszacsúszunk tabellán. Még a bajnokság harmadánál sem tartunk, így ebből nem szabad messzemenő következtetéseket levonni.

– Milyen út vezetett idáig?

– A távozók ellenére maradtak minőségi játékosaink, erős a keretünk. Nem is olyan régen dolgozunk együtt a futballistákkal, ez volt a tizenharmadik hetünk, s ez most szerencsét hozott nekünk. A játékosok jó munkát végeztek, mi a stábbal segítjük őket. Próbálunk eredményes utat bejárni, de még messze a vége.