Öt gólt vágott a Juventus az El-ben, kiütötte ellenfelét a Crystal Palace is

A Juventus már a 9. percben megszerezte a vezetést Nicolás González révén, majd Kerim Alajbegovic és a tizenegyesét értékesítő Nick Woltemade is betalált az első félidőben. A fordulás után Zeki Celik talált be, majd Randal Kolo Muani állította be az 5–0-s végeredményt.

A Real Sociedad ellen a Bournemouth már az első félidőben kétgólos előnybe került Justin Kluivert és Rayan találatával. A spanyolok Sergio Gómez révén szépítettek a második félidőben, de egyenlíteni már nem tudtak. Az angoloknál Tóth Alex a cserepadról nézte végig a meccset.

A Crystal Palace már a 10. percben vezetett Yéremy Pino góljával, majd Chris Richards és a tizenegyesből eredményes Jörgen Strand Larsen is betalált. A hajrában Eddie Nketiah tette teljessé a 4–0-s sikert, a Lech Poznan ráadásul a 87. percben Radoslaw Murawski kiállítása miatt emberhátrányba került.

A Besiktas szintén fölényes győzelmet aratott, 4–1-re nyert az Olympique Marseille ellen. A Viktoria Plzen otthonában az Union Saint-Gilloise 3–0-ra nyert, míg a Lilleström 2–1-re kikapott a Torreensétől.

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ

Csütörtöki mérkőzések

Juventus (olasz)–NEC (holland) 5–0 (N. González 9., Alajbegovic 24., Woltemade 35. – 11-esből, Celik 75., Kolo Muani 82.)

Real Sociedad (spanyol)–Bournemouth (angol) 1–2 (S. Gómez 58., ill. J. Kluivert 11., Rayan 20.)

Viktoria Plzen (cseh)–Union Saint-Gilloise (belga) 0–3 (Mofokeng 17., Biondic 43., Kricfalusi 59.)

Celtic (skót)–FERENCVÁROSI TC 1–3 (Baur 44., ill. Scales 20. – öngól, Zachariassen 45+1., Arzani 47.)

Crystal Palace (angol)–Lech Poznan (lengyel) 4–0 (Pino 10., C. Richards 27., Strand Larsen 34. – 11-esből, Nketiah 89.)

Kiállítva: Murawski (87., Lech Poznan)

Besiktas (török)–Olympique Marseille (francia) 4–1 (Fakili 15., Cerny 56., M. A. Murillo 59., Poku 81., ill. K. Abdallah 29.)

Lilleström (norvég)–Torreense (portugál) 1–2 (T. Olsen 79., ill. Alfaro 23., Pozo 49.)

Kiállítva: Jatta (85., Torreense)

OFI (görög)–Hoffenheim (német) 2–0 (Cantalapiedra 30., Kanellopulosz 84.)

Levszki Szófia (bolgár)–FC Salzburg (osztrák) 0–1 (Tabakovic 39.)