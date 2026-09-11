Völgyi Péter: nagyon elégedettek vagyunk a szerepléssel; Kondás Elemér tudja, nem félni kell a Fraditól, hanem játszani ellene

A Nemzeti Sport szombati számából ajánljuk:

Átrok Zalán berúgta az ajtót Belgiumban! Az eddigi öt bajnokin három gólt szerző húszéves magyar szélső Cserháti Andrásnak beszélt arról, hogy a Zulte Waregem lehet az idény meglepetéscsapata az élvonalban, s szóba kerültek a fanatikus szurkolóik és a belga gofri is

Csongvai Áron egyre közelebb a Ligue 1-hez – és a válogatotthoz? Remekül rajtolt a Saint-Étienne a francia másodosztályban, és Csongvai Áron is alapemberként veszi ki részét a menetelésből: a magyar középpályás minden bajnoki percet végigjátszott, gólt szerzett, s gólpasszt is adott. A futballistát Borsos László kérdezte

Kondás Elemér tudja, nem félni kell a Fraditól, hanem játszani ellene. Edzőként jó néhány emlékezetes mérkőzést vívott már a Ferencváros ellen Kondás Elemér, aki tudja, mi a realitás, de bízik abban, hogy az NB III-as DEAC képes lesz a hatékony futballra. Zombori András írása

Koman Vladimir: A győzelmi vágyat nem lehet kiölni belőlem. Az adrenalin már nem nagyon szökik feljebb, ettől még nyerni akar, bárhol, bárki ellen is lépjen pályára – az Újpestet kupameccsre váró Dorog középpályásával, Koman Vladimirrel beszélgettünk az olaszországi és iráni emlékekről, futballszeretetről, megbánásról. Galambos Dániel interjúja

Völgyi Péter: nagyon elégedettek vagyunk a szerepléssel. Völgyi Péter, női kosárlabda-válogatottunk szövetségi kapitánya szerencsésnek érzi magát, hogy a jelenlegi kerettel és stábbal dolgozhat, s úgy véli, a remek világbajnoki szereplést követően két év múlva lehet a megfelelő korban mostani együttese. A kapitánnyal Fazekas Zoltán értékelte a vb-szereplést

Gyenesei Leila: Tudjuk, hogy küzdenünk kell, és küzdünk is. A nyári és téli olimpikon, váltóban kétszeres világ- és kétszeres Európa-bajnok, csapatban ugyancsak Eb-győztes egykori öttusázóval, a Nemzetközi Öttusaszövetség (UIPM) elnökségi tagjával, a jogász végzettségű műsorvezetővel, Gyenesei Leilával beszélgettünk azt követően, hogy nemrégiben kinevezték a Testnevelési Egyetemet fenntartó alapítvány elnökének. Krasznai Bence interjúja

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