Nemzeti Sportrádió

Odahaza kapott ki a Monacótól, továbbra is nyeretlen a bajnokságban a PSG

M. B.M. B.
2026.09.04. 23:20
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Idumbo gólja döntött (Fotó: FB/AS MONACO)
Címkék
AS Monaco Auxerre Olympique Lyon Ligue 1 Paris Saint-Germain PSG Monaco
A címvédő Paris Saint-Germain hazai környezetben maradt alul az AS Monaco ellen a francia élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Ligue 1) 3. fordulójában.

A párizsiak már az előző két fordulóban is a tűzzel játszottak, de a Rennes és a Lille ellen egyaránt sikerült 2–0-s hátrányból döntetlenre menteni az adott találkozót. Ehhez képest a Parc des Princes-ben Marquinhos végén a PSG vezetett, de a fordulás után (a nyomasztó hazai mezőnyfölény dacára) Nazinho fejjel, míg Stanis Idumbo lábbal volt eredményes, a Monaco pedig – hála a kilenc védést bemutató Lukas Hrádeckynek – mindhárom pontot zsebre vágta a meccs végén. 1–2

A játéknap első meccsén a Lyon könnyedén verte odahaza a Will Still-féle Auxerre-t. 3–1

FRANCIA LIGUE 1
3. FORDULÓ
Lyon–Auxerre 3–1 (Bacher 28., Athekame 31., Nuamah 53., ill. Archer 42.)
PSG–Monaco 1–2 (Marquinhos 31., ill. Nazinho 58., Idumbo 72.)

Szombaton játsszák
17.15: Lens–Lorient
20.45: Le Havre–Brest
20.45: Nice–Le Mans

Vasárnap játsszák
15.00: Troyes–Strasbourg
17.15: Angers–Rennes
20.45: Olympique Marseille–Paris FC

Csütörtökön játszották
Toulouse–Lille OSC 0–1 (Ueda, 73.)

 

 

AS Monaco Auxerre Olympique Lyon Ligue 1 Paris Saint-Germain PSG Monaco
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