Odahaza kapott ki a Monacótól, továbbra is nyeretlen a bajnokságban a PSG

A párizsiak már az előző két fordulóban is a tűzzel játszottak, de a Rennes és a Lille ellen egyaránt sikerült 2–0-s hátrányból döntetlenre menteni az adott találkozót. Ehhez képest a Parc des Princes-ben Marquinhos végén a PSG vezetett, de a fordulás után (a nyomasztó hazai mezőnyfölény dacára) Nazinho fejjel, míg Stanis Idumbo lábbal volt eredményes, a Monaco pedig – hála a kilenc védést bemutató Lukas Hrádeckynek – mindhárom pontot zsebre vágta a meccs végén. 1–2

A játéknap első meccsén a Lyon könnyedén verte odahaza a Will Still-féle Auxerre-t. 3–1

FRANCIA LIGUE 1

3. FORDULÓ

Lyon–Auxerre 3–1 (Bacher 28., Athekame 31., Nuamah 53., ill. Archer 42.)

PSG–Monaco 1–2 (Marquinhos 31., ill. Nazinho 58., Idumbo 72.)

Szombaton játsszák

17.15: Lens–Lorient

20.45: Le Havre–Brest

20.45: Nice–Le Mans

Vasárnap játsszák

15.00: Troyes–Strasbourg

17.15: Angers–Rennes

20.45: Olympique Marseille–Paris FC

Csütörtökön játszották

Toulouse–Lille OSC 0–1 (Ueda, 73.)