Hatgólos bajnokit nyert meg idegenben a Fiorentina
Az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Serie A) 4. fordulójában a Fiorentina 4–2-re legyőzte a Veneziát. Franco Mastantuono három góllal vette ki részét a sikerből.
Franco Mastantuono háróm góllal vette ki részét a sikerből. Az argentin csodatini 19 évesen és 28 naposan a Fiorentina legfiatalabb játékosa lett, aki legalább két gólt szerzett egy olasz bajnokin, megelőzve Claudio Desolatit, aki 19 évesen és 52 naposan, 1974. március 17-én a Torino ellen duplázott.
OLASZ SERIE A
4. FORDULÓ
Venezia–Fiorentina 2–4 (A. Adams 22., Hainaut 87., ill. Mastantuono 29., 30., 84., Pellegrino 66.)
Szombat
15.00: Genoa–Frosinone
18.00: Lazio–Milan (Tv: Match4)
20.45: Atalanta–Cagliari (Tv: Match4)
Vasárnap
15.00: Lecce–Monza (Tv: Match4)
18.00: Napoli–Bologna
20.45: Sassuolo–Juventus
Hétfő
18.30: Como–Parma
18.30: Torino–Roma (Tv: Match4)
20.45: Internazionale–Udinese (Tv: Arena4)
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