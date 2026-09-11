Hatgólos bajnokit nyert meg idegenben a Fiorentina

Franco Mastantuono háróm góllal vette ki részét a sikerből. Az argentin csodatini 19 évesen és 28 naposan a Fiorentina legfiatalabb játékosa lett, aki legalább két gólt szerzett egy olasz bajnokin, megelőzve Claudio Desolatit, aki 19 évesen és 52 naposan, 1974. március 17-én a Torino ellen duplázott.

OLASZ SERIE A

4. FORDULÓ

Venezia–Fiorentina 2–4 (A. Adams 22., Hainaut 87., ill. Mastantuono 29., 30., 84., Pellegrino 66.)

Szombat

15.00: Genoa–Frosinone

18.00: Lazio–Milan (Tv: Match4)

20.45: Atalanta–Cagliari (Tv: Match4)

Vasárnap

15.00: Lecce–Monza (Tv: Match4)

18.00: Napoli–Bologna

20.45: Sassuolo–Juventus

Hétfő

18.30: Como–Parma

18.30: Torino–Roma (Tv: Match4)

20.45: Internazionale–Udinese (Tv: Arena4)