Ki hitte volna? A 152 millió euróért vásárló PSG hatalmas plusszal zárta a nyarat
Franciaországban a PSG mindenkit meglepett, ugyanis pár jó korábbi üzlet és a kiváló tehetségfigyelési és tehetséggondozási munkájuk gyümölcseit most tépkedték le – és elengedtek kisebb ráfizetéssel mindenkit, akit hosszabb távon nagyobb ráfizetés lett volna megtartani a fejedelmi fizetések miatt. Ne feledjük, az amortizáció miatt ez is nyereségnek számít, legalábbis a könyvelésben.
Alaposan bevásárolt, nemcsak eladott a Racing Strasbourg, és százmilliós nyereséggel zárt, de elmondhatja ezt magáról az utolsó napon jó üzletet kötő Lille is. Elmaradtak a nagy dobások Marseille-ben, a legnagyobb költő pedig, rutinos olvasóinknak nem meglepő módon, a Paris FC.
A LIGUE 1 ÁTIGAZOLÁSAI, 2026 NYARA
ANGERS SCO
ÉRKEZETT: Usman Simbakoli (RWDM, 250 000 euró), Anthony Lopes (Nantes, ingyen), Branco van den Boomen (Ajax, kölcsön után végleg, ingyen), Joseph Kalulu (Pau, 2 000 000 euró)
Kölcsönbe: Anthony Bermont (Lens), Amin El-Uazzani (Braga)
Kölcsönből vissza: Jim Allevinah (Kasimpasa)
TÁVOZOTT: Sidiki Chérif (Fenerbahce, kölcsön után végleg, 18 000 000 euró), Pierrick Capelle (visszavonult), Abdoulaye Bamba (visszavonult), Florent Hanin (Nea Salamis, i.), Jacques Ekomié (Wrexham, 8 150 000)
Kölcsönből vissza: Hervé Koffi (Lens), Goduine Koyalipou (Lens)
Kölcsönbe: Lanroy Machine (Heerenveen), Marius Courcoul (La Louviere)
AJ AUXERRE
ÉRKEZETT: Arthur Piedfort (Westerlo, 5 500 000 euró), Danny Namaso (FC Porto, kölcsön után végleg, 5 000 000), Mamadou Diop (Grenoble Foot, 2 000 000), Sékou Fofana (Lausanne, 1 300 000), Christ Makosso (Luton Town, 2 300 000), Paul Nardi (Queens Park, ingyen), Axel Tuanzebe (Burnley, i.)
Kölcsönbe: Rémy Labeau Lascary (Lens, 1 500 000), Pierre Ekwah (St.-Étienne), Cameron Archer (Southampton)
Kölcsönből vissza: Theo Bair (Lausanne), Aristide Zossou (Dunkerque)
TÁVOZOTT: Paul Joly (Kaiserslautern), kölcsön után végleg, 1 250 000), Gideon Mensah (1. FC Köln, ingyen), Lassine Sinayoko (Paris FC, 7 500 000), Elisha Owusu (Erzurumspor, 1 000 000)
Kölcsönből vissza: Sékou Mara (Strasbourg), Usszama el-Azzuzi (Bologna)
Kölcsönbe: Theo Bair (Bolton)
STADE BREST 29
ÉRKEZETT: Joseph Nonge (Kocaelispor, i.), Gautier Lloris (Le Havre, i.), Mathieu Patouillet (Al-Hilal, i.), Giovani Versini (Pau, 2 000 000)
Kölcsönbe: Egil Selvik (Watford), Mamady Diambou (RB Salzburg), Noah Edjouma (Lille)
Kölcsönből vissza: Justin Bourgault (Nancy)
TÁVOZOTT: Daouda Guindo (Reims, ingyen), Grégoire Coudert (Burnley, 2 900 000), Romain Del Castillo (Osasuna, 1 000 000)
Kölcsönből vissza: Junior Diaz (Troyes), Radoslaw Majecki (Monaco), Rémy Labeau Lascary (Lens), Junior Dina Ebimbe (Eintracht Frankfurt), Soumaila Coulibaly (Strasbourg)
LE HAVRE AC
ÉRKEZETT: Vincent Sasso (Dunkerque, i.), Timothée Pembélé (Sunderland, kv., i.), Junior Mwanga (Strasbourg, 1 500 000), Josh Maja (West Bromwich, i.), Joan Tincres (Monaco U21, i.)
Kölcsönbe: Amir Richardson (Fiorentina), Ahmed Tuba (Panathinaikosz), Elias Jelert (Galatasaray), Rayan Fofana (Lens)
TÁVOZOTT: Kenny Quetant (Werder Bremen, i.), Arouna Sangante (Sevilla, i.), Issa Soumaré (Rennes, i.), Loic Nego (Omonia Nikosia, i.), Jasszin Kehta (Leganés, i.), Szofian Bufal (szerződése lejárt), Étienne Youté Kinkoué (szl.), Gautier Lloris (Brest, i.), Abdoulaye Touré (szl.), Mory Diaw (Al-Sabab, 1 000 000), Yanis Zouaoui (Montpellier, 1 500 000), Fodé Doucouré (Nantes)
Kölcsönből vissza: Reda Khadra (Reims), Lucas Gourna-Douath (RB Salzburg)
Kölcsönbe: Noam Obougou (Nancy)
FC LE MANS
ÉRKEZETT: Jasszer Laruszi (Troyes, i.), Billal Brahimi (Santos, i.), Louis Mafouta (Guingamp, 500 000), Djibril Sidibé (Toulouse, i.), Habib Diallo (Metz, 500 000)
Kölcsönbe: Daouda Traoré (Southampton U21), Raúl Torrente (Dinamo Zagreb), Rayan Bamba (Rennes)
TÁVOZOTT:
Kölcsönből vissza: Isaac Cossier (Lille)
RC LENS
ÉRKEZETT: Michal Skóras (Gent, 6 000 000), Michaël Cuisance (Hertha, 3 500 000), Szaud Abdulhamid (AS Roma, kv., 3 500 000), Thorgan Hazard (Anderlecht, i.), Maik Nawrocki (Celtic, 2 500 000), Jaszin Titraui (Charleroi, 8 000 000)
Kölcsönbe: Franjo Ivanovic (Benfica, 2 500 000), Junior Kadile (Servette, 1 000 000), Jean-Clair Todibo (Lens)
Kölcsönből vissza: Hervé Koffi (Angers), Jeremy Agbonifo (Häcken), Jhoanner Chávez (Sparta Praha), Goduine Koyalipou (Angers), Rémy Labeau Lascary (Brest), Angelo Fulgini (Al-Taavun), Mattia Fortin (Padova)
TÁVOZOTT: Facundo Medina (Marseille, kv., 18 000 000), ), Anassz Zaruri (Panathinaikosz, kv., 2 700 000), Angelo Fulgini (Al-Halidzs, i.), Allan Saint-Maximin (Charlotte, i.), Adrien Thomasson (Rennes, i.), Wesley Said (Al-Samal, i.), Malang Sarr (NEOM, i.), Mamadou Sangaré (Brentford, 48 000 000), Fodé Sylla (Sion, 1 000 000)
Kölcsönbe: Anthony Bermont (Angers), Goduine Koyalipou (Kortrijk), Rémy Labeau Lascary (Auxerre, 1 500 000), Jeremy Agbonifo (Jagiellonia Bialystok), Mattia Fortin (Palermo), Hervé Koffi (Union Saint-Gilloise), Rayan Fofana (Le Havre)
Kölcsönből vissza: Arthur Masuaku (Sunderland)
LOSC LILLE
ÉRKEZETT: Basar Önal (NEC, 12 500 000), Loun Srdanovic (Servette, 3 000 000), Tanguy Nianzou (Sevilla, i.), Orlando Gill (San Lorenzo, 3 600 000), Vincent Burlet (Cracóvia, 500 000), Ueda Ajasze (Feyenoord, 15 000 000), Maurits Kjaergaard (RB Salzburg, 8 000 000)
Kölcsönbe: Dilane Bakwa (Nottingham)
Kölcsönből vissza: Ignacio Miramón (Gimnasia La Plata), Tiago Morais (Casa Pia), Mohamed Bayo (Gaziantep), Isaac Cossier (Le Mans), Ugo Raghouber (Levante)
TÁVOZOTT: Thomas Meunier (Sunderland, i.), Chancel Mbemba (Al-Dirija, i.), Aissza Mandi (Levante, i.), Ugo Raghouber (Burnley, 5 000 000), Ichem Ferrah (Pisa, 2 000 000), Ajjub Buaddi (Manchester City, 95 000 000), Matias Fernandez-Pardo (Newcastle United, 60 000 000)
Kölcsönbe: Marius Broholm (Utrecht), Noah Edjouma (Brest), Félix Correia (Sevilla)
FC LORIENT
ÉRKEZETT: Gabin Bernardeau (Nice, 1 000 000), Alec Georgen (Dunkerque, i.), Srdjan Kuzmic (Viborg, 3 000 000)
Kölcsönbe: Noah Mbamba (Leverkusen, 500 000), Souleymane Faye (Sporting CP), Nosa Edward Obaretin (Napoli, 350 000), Isak Jensen (AZ), Ibrahima Baldé (Rodez)
Kölcsönből vissza: Dembo Sylla (Red Star), Formose Mendy (Watford), Joel Mvuka (Celtic)
TÁVOZOTT: Laurent Abergel (Nice, i.), Sambou Soumano (Reims, i.), Igor Silva (szl.), Bamba Dieng (Crvena zvezda, i.), Darlin Yongwa (Norwich City, i.), Pablo Pagis (Paris FC, 15 000 000), Joel Mvuka (Bodö/Glimt, 1 400 000)
Kölcsönből vissza: Abdoulaye Faye (Bayer Leverkusen), Dermane Karim (Lommel), Bamo Meité (Marseille)
Kölcsönbe: Isaac Monnier (Bastia)
OLYMPIQUE LYON
ÉRKEZETT: Mads Bidstrup (RB Salzburg, 10 500 000), Julien Duranville (Borussia Dortmund, 5 000 000), Noham Kamara (PSG, kv., 4 100 000), Mohamed Ouédraogo (Altach, 2 200 000), Kail Budas (Nice, i.), Steeve Kango (Lyon B), Felix Bacher (Estoril, 4 300 000), Nakamura Keito (Lyon, 1 000 000)
Kölcsönbe: Loos Openda (Juventus, 3 500 000), Zachary Athekame (Milan)
Kölcsönből vissza: Mahamadou Diawara (Antwerpen), Duje Caleta-Car (Sociedad), Matt Turner (New England)
TÁVOZOTT: Afonso Moreira (Bayer Leverkusen, 29 500 000), Martín Satriano (Getafe, kv., 6 500 000), Rasid Gezzal (szl.), Duje Caleta-Car (Sassuolo, i.), Malick Fofana (Sunderland, 30 000 000), Ainsley Maitland-Niles (Everton, 3 500 000)
Kölcsönből vissza: Roman Jaremcsuk (Olympiakosz), Endrick (Real Madrid), Hans Hateboer (Rennes), Adam Karabec (Sparta Praha)
Kölcsönbe: Orel Mangala (Getafe), Mahamadou Diawara (Red Star)
OLYMPIQUE MARSEILLE
ÉRKEZETT: Facundo Medina (Lens, kv., 18 000 000), Timothy Weah (Juventus, kv., 14 400 000), Hamed Traoré (Bournemouth, kv., 7 700 000)
Kölcsönből vissza: Faris Moumbagna (Cremonese), Bamo Meité (Lorient), Amin Harit (Basaksehir), Ulisses Garcia (Sassuolo), Angel Gomes (Wolverhampton)
TÁVOZOTT: Mason Greenwood (Fenerbahce, 39 000 000), Bilal Nadir (Hamburg, i.), Pierre-Emerick Aubameyang (Deportivo La Coruna, 1 500 000), Gerónimo Rulli (Manchester City, 3 500 000), Facundo Medina (Leverkusen, 23 000 000), Quinten Timber (Crystal Palace, 20 000 000)
Kölcsönbe: Hamed Traoré (Genoa, 2 000 000), Leonardo Balerdi (Roma, 1 000 000)
Kölcsönből vissza: Arthur Vermeeren (RB Leipzig), Benjamin Pavard (Inter), Ethan Nwaneri (Arsenal)
AS MONACO
ÉRKEZETT: Ansu Fati (Barcelona, kv., 11 000 000), Sadibou Sané (Metz, 7 000 000), Nazinho (Cercle Bruges, 5 000 000), Matthis Abline (Nantes, 25 000 000), Pape Cabral (Monaco U21), Samuel Nibombe (Monaco U21)
Kölcsönbe: Mathys Detourbet (Manchester City)
Kölcsönből vissza: Edan Diop (Cercle Bruges), Radoslaw Majecki (Brest), Lucas Michal (Metz)
TÁVOZOTT: Caio Henrique (Ajax, 10 500 000), Kassoum Ouattara (Besiktas, 8 000 000), Krépin Diatta (szl.), Aladji Bamba (Newcastle, 35 500 000), Maghnes Akliouche (PSG, 50 000 000), Paul Pogba (szerződését felbontották)
Kölcsönbe: Radoslaw Majecki (Pafos), Lucas Michal (Cercle Bruges), Thilo Kehrer (Ajax, 2 000 000)
Kölcsönből vissza: Wout Faes (Leicester City), Simon Adingra (Sunderland)
OGC NICE
ÉRKEZETT: Laurent Abergel (Lorient, i.), Gauthier Hein (Metz, 1 7000 000), Axel Witsel (Girona, i.), Nathan Ngoumou (Mönchengladbach, i.), Brad-Hamilton Mantsounga (Nice U19)
Kölcsönbe: Elye Wahi (Eintracht Frankfurt), Mohamed Amura (Wolfsburg), Niels Nkounkou (Eintracht Frankfurt)
Kölcsönből vissza: Jérémie Boga (Juventus), Terem Moffi (FC Porto), Mattia Viti (Sampdoria), Aliou Baldé (St. Gallen), Rares Ilie (Empoli)
TÁVOZOTT: Charles Vanhoutte (Feyenoord, 5 500 000), Jérémie Boga (Juventus, 4 800 000), Gabin Bernardeau (Lorient, 1 000 000), Kail Budas (Lyon, i.), Aliou Baldé (St. Gallen, 3 000 000), Tanguy Ndombélé (szl.), Dante (visszavonult), Rares Ilie (Mantova, i.), Tom Louchet (PAOK, 2 000 000), Mattia Viti (Sampdoria, 300 000), Mohamed-Ali Cho (Hull City, 15 150 000), Terem Moffi (Hamburg, 2 000 000), Kojo Peprah Oppong (Fenerbahce, 12 000 000)
Kölcsönből vissza: Elye Wahi (Eintracht Frankfurt), Tiago Gouveia (Benfica), Juma Bah (Manchester City)
Kölcsönbe: Kevin Carlos (Cagliari), Melvin Bard (Leeds United, 1 000 000)
PARIS FC
ÉRKEZETT: Patrick Zabi (Reims, 25 000 000), Diego Coppola (Brighton, kv., 17 500 000), Luca Koleosho (Burnley, 14 000 000), Lassine Sinayoko (Auxerre, 7 500 000), Pablo Pagis (Lorient, 15 000 000)
Kölcsönből vissza: Omar Sissoko (Pau)
TÁVOZOTT: Julien Lopez (Cannes, i.), Timothée Kolodziejczak (szl.), Rémy Riou (szl.), Mathieu Cafaro (Nantes, i.), Alimami Gory (Abha, 2 000 000), Willem Geubbels (Lecce, 4 600 000), Mathys Tourraine (Pau), Ciro Immobile (visszavonult), Tuomas Ollila (Guingamp, 200 000)
Kölcsönből vissza: Marshall Munetsi (Wolverhampton), Luca Koleosho (Burnley)
FC PARIS SAINT-GERMAIN
ÉRKEZETT: Alessandro Longoni (Milan Futuro, i.), Maghnes Akliouche (Monaco, 50 000 000), Mika Godts (Ajax, 45 000 000), Ferran Torres (Barcelona, 48 500 000), Lucas Digne (Aston Villa, 7 000 000), Halil Ajari (Sztad Tuniszien, 1 500 000)
Kölcsönből vissza: Gabriel Moscardo (Braga), Renato Sanches (Panathinaikosz), Randal Kolo Muani (Tottenham), Yoram Zague (Eupen)
TÁVOZOTT: Goncalo Ramos (Milan, 74 000 000 euró), Noham Kamara (Lyon, kölcsön után végleg, 4 100 000), Li Kang In (Atlético Madrid, 35 000 000), Randal Kolo Muani (Juventus, 41 200 000), Renato Sanches (szerződését felbontották), Bradley Barcola (Liverpool, 125 000 000), Ibrahim Mbaye (Aston Villa, 55 000 000)
Kölcsönbe: Renato Marin (CD Nacional), Halil Ajari (Dunkerque), Yoram Zague (Pafos), Gabriel Moscardo (Espanyol), Halil Ajari (Dunkerque)
FC STADE RENNES
ÉRKEZETT: Eliezer Mayenda (Sunderland, 22 000 000), Bryan Reynolds (Westerlo, 4 600 000), Goncalo Oliveira (Benfica B, 3 500 000), Arnaud Nordin (Mainz, 2 200 000), Adrien Thomasson (Lens, i.), Issa Soumaré (Le Havre, i.)
Kölcsönbe: Charlie Cresswell (Toulouse, 2 500 000), Boulaye Dia (Lazio, 2 000 000)
Kölcsönből vissza: Seko Fofana (FC Porto), Hans Hateboer (Lyon), Jordan James (Leicester City), Mikayil Faye (Cremonese), Rayan Bamba (Nancy)
TÁVOZOTT: Jérémy Jacquet (Liverpool, 63 600 000), Albert Grönbaek (Hamburg, kv., 4 700 000), Hans Hateboer (szl.), Breel Embolo (Atlanta United, 17 000 000), Lilian Brassier (Eintracht Frankfurt, 9 200 000)
Kölcsönből vissza: Arnaud Nordin (Mainz)
Kölcsönbe: Jasszir Zabiri (Santander), Mikayil Faye (Nürnberg, 200 000), Glen Kamara (Queens Park), Nordan Mukiele (Montpellier), Rayan Bamba (Le Mans), Jordan James (Wolverhampton, 2 000 000), Seko Fofana (Porto)
RC STRASBOURG ALSACE
ÉRKEZETT: Diogo Sousa (Vitória Guimaraes, 10 000 000), Angelo Candido (Sao Paulo U20, 5 000 000), Mateo Del Blanco (Unión Santa Fé, 2 500 000), Benjamin Brantlind (IFK Göteborg, 1 900 000), Giovanni Reyna (Borussia Mönchengladbach, 3 000 000), Fábio Baldé (Hamburg, 7 000 000), Jeyland Mitchell (Sturm Graz, 8 000 000), Jacobo Ortega (Real Madrid B, 10 000 000), Omari Kellyman (Chelsea U21, 6 000 000), Karim Coulibaly (Werder Bremen, 20 000 000), Oso (Sevilla, 10 000 000), Deivid Washington (Chelsea U21, 16 000 000)
Kölcsönbe: Genesis Antwi (Chelsea U21), Filip Jörgensen (Chelsea), Conrad Harder (Leipzig), Dário Essugo (Chelsea)
Kölcsönből vissza: Abakar Sylla (Nantes), Rayane Messi (NEOM), Saidou Sow (Clermont Foot), Milos Lukovics (Preston), Rabby Nzingoula (Nürnberg), Pape Demba Diop (Toulouse), Soumaila Coulibaly (Brest), Sékou Mara (Auxerre), Óscar Perea (Avs Futebol), Pape Diong (Dunkerque)
TÁVOZOTT: Emmanuel Emegha (Chelsea, 25 000 000), Karl-Johan Johnsson (szl.), Junior Mwanga (Le Havre, 1 500 000), Valentín Barco (Chelsea, 40 000 000), Rabby Nzingoula (West Bromwich, 2 350 000), Diego Moreira (Milan, 50 000 000), Julio Enciso (Ipswich Town, 30 500 000), Abdoul Ouattara (Ipswich Town, 20 000 000), Pape Diong (Westerlo, 1 500 000), Óscar Perea (CF América, 3 500 000), Ben Chilwell (Crystal Palace, i.), Guéla Doué (Leverkusen, 30 000 000)
Kölcsönből vissza: David Datro Fofana (Chelsea), Aarón Anselmino (Chelsea), Rafael Luís (Benfica B), Mike Penders (Chelsea)
Kölcsönbe: Saidou Sow (Nantes), Rayane Messi (Al-Ettifak), Milos Lukovics (Kaiserslautern), Mathis Amougou (Toulouse), Andrew Omobamidele (Anderlecht), Soumaila Coulibaly (Watford)
FC TOULOUSE
ÉRKEZETT: Christ Tapé (Horsens, 2 500 000), Sion Oppong (Brommapojkarna, 3 500 000), Thomas Jörgensen (Viborg, 7 500 000), Casper Tengstedt (Feyenoord, 4 000 000), Niko Sigur (Hajduk Split, 4 000 000)
Kölcsönbe: David Odogu (Milan), Mathis Amougou (Strasbourg)
Kölcsönből vissza: Mathys Niflore (Dunkerque), Ibrahim Cissoko (Bolton, 1 450 000), Niklas Schmidt (Darmstadt)
TÁVOZOTT: Emersonn (Ipswich Town, 28 000 000), Warren Kamanzi (Malmö, i.), Frank Magri (Al-Garafa, i.), Djibril Sidibé (Le Mans, i.), Ibrahim Cissoko (PEC), Dayann Méthalie (Sunderland, 28 000 000)
Kölcsönből vissza: Pape Demba Diop (Strasbourg)
Kölcsönbe: Charlie Cresswell (Rennes, 2 500 000), Mário Sauer (Kaiserslautern)
ESTAC TROYES
ÉRKEZETT: Iron Gomis (Zirja, i.), Patrick Beach (Melbourne City, 1 700 000), Dermane Karim (Lommel)
Kölcsönbe: Hugo Picard (Columbus Crew), Jérémy Le Douaron (Palermo), Timothé Nkada (Standard Liege)
Kölcsönből vissza: Junior Diaz (Brest), Jasszer Larouszi (Kifiszia)
TÁVOZOTT: Mathys Detourbet (Manchester City, 25 000 000), Martin Adeline (Hamburg, 4 000 000), Jasszer Larouszi (Rennes, i.), Sankhoun Diawara (Milan, 2 000 000), Amar Fatah (Lecce, 150 000)
Kölcsönből vissza: Hugo Gambor (Gent), Tavfik Bentajeb (Union Tuarga)
AZ ÉLVONALBÓL KIESETT CSAPATOK
FC NANTES
ÉRKEZETT: Killian Corredor (Darmstadt, 2 000 000), Lucas Perrin (Gijón, i.), Mathieu Cafaro (Paris FC, i.), Antoine Joujou (Parma, 1 000 000), Ryad Hachem (Red Star, 500 000), Thomas Robinet (Dunkerque, 1 500 000), Fodé Doucouré (Le Havre, i.), Balthazar Pierret (Red Star, 1 000 000)
Kölcsönbe: Saidou Sow (Strasbourg), Amin Cherni (Göztepe)
Kölcsönből vissza: Yassine Benhattab (Reims), Jean-Kévin Duverne (Gent), Alban Lafont (Panathinaikosz)
TÁVOZOTT: Anthony Lopes (Angers, i.), Francis Coquelin (Laval, i.), Deiver Machado (szl.), Jusszef el-Arabi (Marko, i.), Matthis Abline (Monaco, 25 000 000), Chidozie Awaziem (Konyaspor, 1 000 000), Alban Lafont (Amed, 1 000 000), Jean-Kévin Duverne (Omonia Nikosia), Ali Jusszif (Al-Ittihad, 1 000 000), Herba Guirassy (Young Boys, 3 000 000), Mosztafa Mohamed (Konyaspor, 750 000)
Kölcsönből vissza: Abakar Sylla (Strasbourg), Nicolas Cozza (Wolfsburg), Rémy Cabella (Olympiakosz)
FC METZ
ÉRKEZETT: Florian Miguel (Burgos, i.), Jean Ruiz (Pau, i.), Idris Mohamed (Le Puy, 300 000), Nampalys Mendy (Watford, i.), Téji Savanier (Montpellier, i.), Cristian Devenish (Avs Futebol, 1 000 000)
Kölcsönből vissza: Pape Moussa Fall (La Louviere)
TÁVOZOTT: Sadibou Sané (Monaco, 7 000 000), Idrissa Gueye (Udinese, kv., 6 000 000), Terry Yegbe (Lech Poznan, 3 000 000), Jean-Philippe Gbamin (CSZKA Szófia, i.), Kevin Van Den Kerkhof (Charleroi, kv.), Koffi Kouao (Neftcsi, i.), Fodé Ballo-Touré (szl.), Benjamin Stambouli (szl.), Gauthier Hein (Nice, 1 7000 000)
Kölcsönből vissza: Lucas Michal (Monaco), Boubacar Traoré (Wolverhampton), Giorgi Citaisvili (Dinamo Kijev)
Vastaggal az utolsó hat nap átigazolásai.