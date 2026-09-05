Nemzeti Sportrádió

Odahaza kapott ki a Lens és a Le Havre, iksz a Nice–Le Mans meccsen

M. B.M. B.
2026.09.05. 23:27
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Fotó: X/@SB29
Címkék
Le Mans Brest Lens Ligue 1 Nice Le Havre Lorient
Három mérkőzést rendeztek szombaton a francia labdarúgó-élvonal (Ligue 1) 3. fordulójában.

A Szuperkupa-győztes Lens hazai pályán kapott ki a Lorient-tól, míg a Le Havre a Brest ellen maradt alul – ugyancsak hazai környezetben. A játéknap harmadik mérkőzésén a Nice az újonc Le Mans-nal játszott döntetlent. 

FRANCIA LIGUE 1
3. FORDULÓ
Lens–Lorient 0–1 (Mamadou Koné 54.)
Kiállítva: Sagnan (Lens, 90+2.)
Le Havre–Brest 1–2 (R. Fofana 79. – 11-esből, ill. K. Doumbia 12., 51. – az első 11-esből)
Kiállítva: Mwanga (Le Havre, 45+2.)
Nice–Le Mans 1–1 (Wahi 44., ill. Buraba 13.)

Vasárnap játsszák
15.00: Troyes–Strasbourg
17.15: Angers–Rennes
20.45: Olympique Marseille–Paris FC

Pénteken játszották
Lyon–Auxerre 3–1 (Bacher 28., Athekame 31., Nuamah 53., ill. Archer 42.)
PSG–Monaco 1–2 (Marquinhos 31., ill. Nazinho 58., Idumbo 72.)

Csütörtökön játszották
Toulouse–Lille OSC 0–1 (Ueda, 73.)

 

 

 

Le Mans Brest Lens Ligue 1 Nice Le Havre Lorient
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