Nemzeti Sportrádió

Ligue 1: debütáns góljával nyert idegenben a LIlle

V. H. L.V. H. L.
2026.09.03. 22:44
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Ueda Ajasze jól imádkozott, remekül sikerült a bemutatkozása (Fotó: X/LOSC)
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Lille Ligue 1 Toulouse
Meglehetősen eseménytelen mérkőzésen a bemutatkozó Ueda Ajasze góljával győzött a Lille OSC a Toulouse otthonában a francia első osztályú labdarúgó-bajnokság 3. fordulójában.

A hazaiaktól Cristian Casseres már a 3. percben eltalálta a keresztlécet a Toulouse–Lille mérkőzésen, ám aki arra számított, hogy ebben a szellemben folytatódik a találkozó, csalódnia kellett. Az első félidőben ezen kívül az okozott némi izgalmat, hogy valamivel túl az első fél órán a hazaiak Nathan Ngoy kezezése miatt reklamáltak tizenegyest, de a VAR-vizsgálat mindenkit megnyugtatott: minden a szabályos kereteken belül történt a lille-i tizenhatoson belül.

A második félidőben sem történt több minden, mint az elsőben, de a 73. percben a Lille japán csatára, az Olivier Giroud helyére beállt japán debütáns, Ueda Ajasze megkönyörült a vendégszektorban helyet foglalóknak, és megszerezte a három pontot érő találatot a látogatóknak.

FRANCIA LIGUE 1
3. FORDULÓ
Toulouse–Lille OSC 0–1 (Ueda, 73.)

 

 

Lille Ligue 1 Toulouse
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