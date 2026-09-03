Ligue 1: debütáns góljával nyert idegenben a LIlle

A hazaiaktól Cristian Casseres már a 3. percben eltalálta a keresztlécet a Toulouse–Lille mérkőzésen, ám aki arra számított, hogy ebben a szellemben folytatódik a találkozó, csalódnia kellett. Az első félidőben ezen kívül az okozott némi izgalmat, hogy valamivel túl az első fél órán a hazaiak Nathan Ngoy kezezése miatt reklamáltak tizenegyest, de a VAR-vizsgálat mindenkit megnyugtatott: minden a szabályos kereteken belül történt a lille-i tizenhatoson belül.

A második félidőben sem történt több minden, mint az elsőben, de a 73. percben a Lille japán csatára, az Olivier Giroud helyére beállt japán debütáns, Ueda Ajasze megkönyörült a vendégszektorban helyet foglalóknak, és megszerezte a három pontot érő találatot a látogatóknak.

FRANCIA LIGUE 1

3. FORDULÓ

Toulouse–Lille OSC 0–1 (Ueda, 73.)