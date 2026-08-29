Vezetett a Lens, de az ifjú marokkói rekorder duplájára nem volt ellenszere
Karrierje 100. francia élvonalbeli góljával Florian Thauvin vezetést szerzett a vendégeknek, és bár az első félidőben is a Strasbourg birtokolta többet a labdát, a szünetben még a legutóbbi idény ezüstérmese vezetett.
Aztán ami nem sikerült az első félidőben, összejött a 48. percben: közeli megpattanó lövéssel Zsesszim Jasszin egyenlített.
A második ligás Dunkerque-ből télen igazolt fiatal marokkói játékosnak ez volt az első gólja a francia élvonalban, és nem sokat váratott magára a második sem: a 85. percben az elsőt is előkészítő Sebastian Nánási volt megint, aki középre emelte a labdát, Jasszin pedig közelről, kapásból a hálóba lőtt – duplája révén a Racing feledtette a nagyon rossz bajnoki rajtot (Marseille, 0–4).
Jasszin ott volt a nyári világbajnokságon, Haiti ellen a kapuba találván 20 évesen és 214 naposan a marokkói válogatott történetének legfiatalabb vb-gólszerzője lett.
FRANCIA LIGUE 1
2. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Strasbourg–Lens 2–1 (Jasszin 48., 85., ill. Thauvin 38. – 11-esből)
Később
20.45: Auxerre–Angers
20.45: Brest–Toulouse
20.45: Lorient–Troyes
20.45: Lyon–Le Havre
A TOVÁBBI PROGRAM
Vasárnap
15.00: Paris FC–Nice
17.15: Rennes–Le Mans
20.45: Monaco–Olympique Marseille
Pénteken játszották
Lille–PSG 2–2 (Haraldsson 21., Bakwa 84., ill. Vitinha 90+1., Marquinhos 90+5.)