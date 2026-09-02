Az angol klubok után az olasz csapatok költötték a legtöbbet, de hatalmas a lemaradás

A Premier League-gel való összehasonlítás számottevő különbséget mutat: az angol első osztályú klubok idén nyáron nagyjából négyszer annyit költöttek, mint az olasz együttesek. Az olasz, a spanyol, a német és a francia élvonal ugyanakkor továbbra is a Premier League elsődleges utánpótlási forrását jelenti, miközben jelentős összegek áramlottak az ellenkező irányba is.

A Real Madrid rendelkezik a legmagasabb nettó költéssel a Premier League-en kívül 168.6 millió euróval, a madridiakat a Juventus (138.6 millió euró) és a Fiorentina (122.7 millió euró) követi. A legdrágább igazolás Yan Diomandé, akit 125 millió euró ellenében szerzett meg a Real Madrid az RB Leipzigtől. A Premier League klubjai rekordot döntöttek, miután 4 milliárd 78 millió eurót költöttek el új futballistákra.