Az angol klubok után az olasz csapatok költötték a legtöbbet, de hatalmas a lemaradás
A Serie A klubjai 989.2 millió eurót költöttek, őket követi a La Liga (707.7 millió), a Bundesliga (595.2 millió) és a Ligue 1 (575.3 millió). A kép azonban jelentősen megváltozik, ha az eladásokat is figyelembe vesszük. Az olasz bajnokság könyvelte el a legmagasabb nettó költést 312.4 millió euróval, míg a francia liga csapatai kollektíven 547.6 millió eurós átigazolási profitot termeltek, miután 1 milliárd 122.8 millió euró folyt be hozzájuk a játékoseladásokból.
A Premier League-gel való összehasonlítás számottevő különbséget mutat: az angol első osztályú klubok idén nyáron nagyjából négyszer annyit költöttek, mint az olasz együttesek. Az olasz, a spanyol, a német és a francia élvonal ugyanakkor továbbra is a Premier League elsődleges utánpótlási forrását jelenti, miközben jelentős összegek áramlottak az ellenkező irányba is.
A Real Madrid rendelkezik a legmagasabb nettó költéssel a Premier League-en kívül 168.6 millió euróval, a madridiakat a Juventus (138.6 millió euró) és a Fiorentina (122.7 millió euró) követi. A legdrágább igazolás Yan Diomandé, akit 125 millió euró ellenében szerzett meg a Real Madrid az RB Leipzigtől. A Premier League klubjai rekordot döntöttek, miután 4 milliárd 78 millió eurót költöttek el új futballistákra.