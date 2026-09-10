Luis Enrique: Nagyon hatékonyak voltunk

„A védekezésünk és a kontráink dinamikájával sikerült feltörni a vendégek ellenállását, és sok helyzetet tudtunk kialakítani. A befejezéseknél pedig nagyon hatékonyak voltunk, ami nagyon fontos a sorozat jó kezdetéhez” – nyilatkozta a spanyol szakember, aki nemcsak magukat, hanem ellenfelük edzőjét, Yaya Tourét is méltatta. Úgy fogalmazott: tetszett, ahogyan Touré kommunikált a játékosaival, minden képesség adott benne ahhoz, hogy nagyszerű és sikeres tréner legyen.

A saját játékosai közül név szerint azért röviden kitért az aranylabdás Dembélére, aki szerinte ezúttal azt a teljesítményt nyújtotta, amellyel az elmúlt három évben kulcsemberük lett: magas szinten játszott és társait is kiszolgálta. Ugyanakkor hozzátette, hogy az erőnlétét majd fokozatosan vissza kell hozniuk.

Yaya Touré – egyebek mellett a Barcelona és a Manchester City korábbi kiválósága – a nyáron vette át a Slovan irányítását, és Európában először dolgozik vezetőedzőként. A sikeres BL-kvalifikációig a legrangosabb nemzetközi kupában hat, a bajnokságban négy összecsapáson maradt veretlen a szlovák bajnok – ezeken nyolcszor nyert –, majd sorozatban már a harmadik vereségét szenvedte el. A 43 éves elefántcsontparti edző elismerte: a párizsi találkozón jelentős volt a különbség a két csapat között.

„Erősebb együttessel találkoztunk, és bár játékosaim minden tőlük telhetőt elkövettek, nem voltunk könnyű helyzetben. Szerény véleményem szerint a PSG-nek nagy esélye van arra, hogy újra megnyerje a sorozatot” – nyilatkozta Touré, aki ugyancsak utalt Dembélére. Hangsúlyozta: nem tudott három védőt ráállítani a támadóra, mert azzal a pálya más részén más PSG-játékosoknak nyitott volna túl nagy teret. A pozsonyi edző tréfásan megjegyezte: „csalódott Dembélében”, aki a szezon eddigi meccsein nem tudott képességeinek megfelelően teljesíteni, ellenük viszont mégis „kétszáz százalékot nyújtott”.

A ligaszakasz második fordulójában, október 14-én a PSG a Manchester Cityhez látogat, míg a Slovan a VfB Suttgartot fogadja.

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ, szerdai mérkőzések

Paris Saint-Germain (francia)–Slovan Bratislava (szlovák) 6–1 (O. Dembélé 17., 23., F. Torres 31., 47., 57., F. Ruiz 87., ill. S. Camara 58.)

Napoli (olasz)–Arsenal (angol) 0–1 (Ödegaard 75.)

Liverpool (angol)–Atlético Madrid (spanyol) 2–1 (Szoboszlai 40., A. Mac Allister 50., ill. M. Llorente 17.)

Sporting CP (portugál)–Galatasaray (török) 3–1 (Catamo 27., L. Suárez 57., Zalazar 63., ill. Torreira 6.)

KORÁBBAN

Barcelona (spanyol)–Feyenoord (holland) 5–1 (Raphinha 3., 57., Adeyemi 22., Yamal 77., Gabriel Jesus 85., ill. Steijn)

VfB Stuttgart (német)–Viking Stavanger 3–1 (Demirovic 20., 26., 32., ill. Tripic 22.)