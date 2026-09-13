Chile rali: Oliver Solberg győzött

Solbergék a vb honlapja szerint 2:57:08.2 óra alatt teljesítették a 16 gyorsasági szakaszból álló, több mint 310 kilométeres versenytávot, s majdnem 20 másodperccel voltak gyorsabbak a másodikként zárt – szintén toyotás – Sébastien Ogier, Vincent Landais francia duónál.

A dobogó alsó fokára a Hyundaijal versenyző francia páros, Adrien Fourmaux és Alexandre Coria állhatott fel, ők már több mint 30 másodperccel maradtak el Solbergék idejétől.

A legutóbbi három futamot megnyerő Sami Pajari, Marko Salminen finn kettős ezúttal negyedik lett a Toyotával, ezzel változatlanul második az összetettben, de már csak négy pont az előnye a harmadik Solbergék előtt.

Az összetettben éllovas Evansék ötödikként zártak Chilében, így 21 ponttal vezetnek Solbergék és 17-tel Pajariék előtt. A 14 állomásból álló vb-szezon utolsó előtti futamát, a Szardínia-ralit október első hétvégéjén rendezik.

RALI-VILÁGBAJNOKSÁG

Chile rali (16 gyorsasági szakasz, 311.18 kilométer)

1. Oliver Solberg, Elliott Edmondson (svéd, brit, Toyota) 2:57:08.2 óra

2. Sébastien Ogier, Vincent Landais (francia, Toyota) 16.6 másodperc hátrány

3. Adrien Fourmaux, Alexandre Coria (francia, Hyundai) 33.3 mp h.

A vb-pontverseny állása 12 futam után (még 2 van hátra): 1. Elfyn Evans, Scott Martin (walesi, brit, Toyota) 230 pont, 2. Sami Pajari, Marko Salminen (finn, Toyota) 213, 3. Solberg, Edmondson 209