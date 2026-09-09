A PSG erőt demonstrált a Slovan ellen, az Arsenal a végén csak feltörte a nápolyi reteszt

A kétszeres címvédő Paris Saint-Germain – ahogyan arra számítani is lehetett – nyomasztó fölényben futballozott a Slovan Bratislava ellen, és fél óra alatt eldöntötte a három pont sorsát.

A hazaiak már az 1. percben nagyon közel voltak a vezetés megszerzéséhez, de a Slovan ezt még megúszta, nem sokkal később viszont rövid időn belül egymás után két gólt is szerzett a PSG: mindkétszer Ousmane Dembélé volt eredményes, a 17. percben egy kapufáról kipattanó labdát kapásból vágott a rövid alsóba, míg a 23. percben fejjel volt eredményes – a 31. percben pedig gólpasszt adott a francia aranylabdás, a befejező ekkor az új szerzemény Ferran Torres volt. A félidőben három góllal vezetett a párizsi sztárcsapat, de a látottak alapján még a pozsonyiak lehettek boldogok az eredménnyel; annál is inkább mert a 34. percben Dembélé nevéhez még egy zúgó kapufa is fűződött. Semmi túlzás: osztálykülönbség volt a két gárda között az első játékrészben.

A második félidőben még annyit sem kellett várni az újabb PSG-gólra, mint az elsőben: Ferran Torres a 47. percben megszerezte második gólját is, miután a tizenhatos vonaláról elegáns mozdulattal, félmagasan csavart a bal sarokba.

A folytatásban a PSG már nem annyira erőltette az újabb gólokat, de azért tíz perccel később így is megszerezte az ötödiket: megint Ferran Torres villant egyet, így mesterhármassal zárta a mérkőzést, és teljes joggal kapott vastapsot a közönségtől, amikor a 73. percben lecserélte Luis Enrique. Közben még válaszolt a Slovan, de az utolsó szót így is a PSG mondta ki, merthogy a 87. percben Fabián Ruiz is bevette a szlovák kaput. A párizsiak erőt demonstráltak a nyitányon, és már most igazolták, hogy minden esélyük megvan a triplázásra, ami eddig csak a Real Madridnak sikerült a BL-érában. 6–1

A legutóbbi döntős Arsenalra már sokkal nehezebb feladat várt, Mikel Arteta csapata ugyanis Nápolyban, a Diego Maradonáról elnevezett félelmetes hangulatú katlanban kezdte meg szereplését a Bajnokok Ligájában.

Sokáig viszonylag kevés lehetőség alakult ki a kapuk előtt, a távoli lövésekkel próbálkozó Napoli jól védekezett, akárcsak az Arsenal. A félidő legnagyobb helyzetét a londoniak hagyták ki a 45. percben, ekkor Bukayo Saka hatalmas helyzetben, szemben a kapussal, kilenc méterről tévesztette el a célt. Már a hosszabbítás perceiben akadt még egy kisebb helyzet az Arsenal előtt, de Piero Hincapié lövésében nem volt erő.

A második félidőben a Napoli még inkább visszaállt a saját térfelére, ez nehézzé tette a helyzetek kialakítását az Arsenalnak, amelynek egy remekül eltalált távoli lövésre volt szüksége ahhoz, hogy megtörje a sokszor tíz mezőnyjátékossal bekkelő olaszok ellenállását. A 75. percben Martin Ödegaard vállalta el a lövést a tizenhatos előteréből, a labda pedig a kapufa segítségével vágódott a jobb sarokba.

A gól után továbbra is fölényben futballozott az Arsenal, bár a Napolinak kellett volna támadnia az egyenlítésért, az angolok teljesen az irányításuk alatt tartották a mérkőzést, és a végén majdnem növelték előnyüket, Kai Havertz gólját azonban a 90+3. percben les miatt jogosan érvénytelenítették. A londoniak teljesen megérdemelten gyűjtötték be a három pontot a finoman szólva sem túl megnyerő futballt bemutató Napoli otthonában. 0–1

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ, szerdai mérkőzések

Paris Saint-Germain (francia)–Slovan Bratislava (szlovák) 6–1 (O. Dembélé 17., 23., F. Torres 31., 47., 57., F. Ruiz 87., ill. S. Camara 58.)

Napoli (olasz)–Arsenal (angol) 0–1 (Ödegaard 75.)

Liverpool (angol)–Atlético Madrid (spanyol) 2–1 (Szoboszlai 40., A. Mac Allister 50., ill. M. Llorente 17.)

Sporting CP (portugál)–Galatasaray (török) 3–1 (Catamo 27., L. Suárez 57., Zalazar 63., ill. Torreira 6.)

KORÁBBAN

Barcelona (spanyol)–Feyenoord (holland) 5–1 (Raphinha 3., 57., Adeyemi 22., Yamal 77., Gabriel Jesus 85., ill. Steijn)

VfB Stuttgart (német)–Viking Stavanger 3–1 (Demirovic 20., 26., 32., ill. Tripic 22.)