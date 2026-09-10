Nemzeti Sportrádió

Készül az álomcsapat? Verstappen Alonsóval indulna a Le Mans-i 24 óráson

M. Á.M. Á.
2026.09.10. 18:06
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Max Verstappen és Fernando Alonso (Fotó: Getty Images)
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Le Mans Max Verstappen Fernando Alonso
Max Verstappen a BBC-nek adott interjút, amelyben nyíltan beszélt arról, hogy a jövőben szívesen rajthoz állna a legendás Le Mans-i 24 órás autóversenyen, csapattársa pedig nem más lenne, mint a 45 évesen is csúcsformában lévő Fernando Alonso.

A négyszeres F1-es világbajnok holland elárulta, hogy folyamatosan egyeztet a spanyol klasszissal a közös indulásról, ám a projektre csak a saját feltételei szerint, egy győzelemre esélyes autóval bólintana rá.

Fernando Alonso és Max Verstappen nagyon jó viszonyt ápol egymással, emellett közös bennük, hogy kipróbálták magukat a Formula–1-en kívül is. A spanyol pilóta 2018-ban azért is távozott a száguldó cirkuszból, hogy megszerezze az ún. Triple Crownt, ehhez az F1-es Monacói Nagydíjat, az Indy 500-at, illetve a Le Mans-i 24 órást kell megnyerni – ez csak Graham Hillnek sikerült.

Alonsónak csak a Le Mans-i győzelem jött össze 2019-ben és 2020-ban a Toyotával. Azt többször is elmondta, hogy egy nap még újra elindulhat a legendás viadalon, és szívesen lenne egy csapatban Verstappennel. A holland versenyző a BBC-nek nyilatkozva elárulta, hogy ő is nyitott erre: „Beszélgettünk róla. Nézzük csak meg Fernandót! Negyvenöt éves, és még mindig szárnyal. Le Mans-ban a tapasztalatával igazán jó választást jelentene. Persze be kell illeszteni a programba, és fontos, hogy legyen értelme. Az én feltételeim szerint kell megtörténnie, és kell, hogy legyen reális esélyünk nyerni fogalmazott a négyszeres világbajnok.

Maga Verstappen is belekóstolt már az endurance, azaz a hosszú távú versenyzés világába: idén májusban elindult a nürburgringi 24 óráson a Ferrari színeiben. A csapata remekül állt, több mint 30 másodperccel vezettek az éjszakai szakaszt követően, azonban a leintés előtt négy órával technikai hiba (a féltengely hibásodott meg) miatt ki kellett állniuk.

 

Le Mans Max Verstappen Fernando Alonso
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