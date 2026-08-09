Nemzeti Sportrádió

Triál: dupla magyar dobogó a junior Eb-n

H. B. utanpotlassport.huH. B. utanpotlassport.hu
2026.08.09. 19:19
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Fark Zalán ezüst-, Balog Levente bronzérmet szerzett a 26″ kategóriában a triál kerékpárosok franciaországi junior Európa-bajnokságán.

Sportágtörténeti sikernek lehettünk szemtanúi a franciaországi Valbergben rendezett kerékpáros triál Európa-bajnokságon.

A juniorok mezőnyében, a 26″ kategóriában Fark Zalán és Balog Levente is nagyszerű formát mutatott. A selejtezőben Fark szinte hibátlan teljesítménnyel az első helyen kvalifikálta magát a fináléba, míg Balog két rendkívül kiegyensúlyozott kör után a harmadik helyen jutott tovább.

Mindez pedig történelmi eredmény, ugyanis korábban még soha nem volt példa arra, hogy egy triálvilágverseny döntőjében egyszerre két magyar versenyző is szerepelhetett. 

Ezután a két magyar fiú a döntőben is remekül szerepelt: Fark Zalán ezüst-, Balog Levente bronzérmet szerzett,

az első a spanyol Guim Jodar Caellas lett.

(Kiemelt képen: Fark Zalán és Balog Levente Forrás: Biketrials Hungary)

 

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