Triál: dupla magyar dobogó a junior Eb-n

Sportágtörténeti sikernek lehettünk szemtanúi a franciaországi Valbergben rendezett kerékpáros triál Európa-bajnokságon.

A juniorok mezőnyében, a 26″ kategóriában Fark Zalán és Balog Levente is nagyszerű formát mutatott. A selejtezőben Fark szinte hibátlan teljesítménnyel az első helyen kvalifikálta magát a fináléba, míg Balog két rendkívül kiegyensúlyozott kör után a harmadik helyen jutott tovább.

Mindez pedig történelmi eredmény, ugyanis korábban még soha nem volt példa arra, hogy egy triálvilágverseny döntőjében egyszerre két magyar versenyző is szerepelhetett.

Ezután a két magyar fiú a döntőben is remekül szerepelt: Fark Zalán ezüst-, Balog Levente bronzérmet szerzett,

az első a spanyol Guim Jodar Caellas lett.

(Kiemelt képen: Fark Zalán és Balog Levente Forrás: Biketrials Hungary)