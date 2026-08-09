Nemzeti Sportrádió

Triatlon: Szilágyi Tamás és Zelinka Gabriella nyerte a hosszútávú triatlon ob-t

2026.08.09. 19:00
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A férfiaknál Szilágyi Tamás, a nőknél Zelinka Gabriella nyerte a triatlonosok hosszútávú országos bajnokságát vasárnap Nagyatádon, ahol az úszás során elhunyt egy versenyző.

A versenyzők kellemes 20 fokban vágtak neki a 3.8 kilométer úszásból, 180 km kerékpározásból és 42.2 km futásból álló távnak. A folyamatosan melegedő időben az úszás után Petsuk Zoltán csaknem három-, a szintén újpesti Zelinka Gabriella több mint hétperces előnnyel vezetett, a kerékpáros résztávot követően ugyanakkor a férfiaknál már a tavalyi győztes szlovén Tim Gosnjak állt az élre. 

Legjobb magyarként – az éllovashoz képest közel 50 perces hátránnyal – Dervarics Tamás váltott futásra, és Kerekes Ábel szinte közvetlenül a nyomában volt. A futás során Gosnjakot senki nem tudta utolérni, míg a magyarok közül a tavalyi győztes Szilágyi Tamás teljesítette leggyorsabban a záró számot, ezzel ismét bajnoki címet szerzett. Szilágyi mögött nem sokkal, kevesebb mint egy perccel elmaradva Petsuk Zoltán ért célba, míg harmadikként Ózsvári Olivér zárt.

A nőknél a kerékpározás után Zelinka előnye csaknem egyórásra nőtt, és végül hatalmas fölénnyel diadalmaskodott. Második helyen a tavaly is ezüstérmes Juhász Szilvia végzett, míg a harmadik Szabó Gréta lett.

Mint arról korábban beszámoltunk, a versenyt egy haláleset is beárnyékolta: a szervezők tájékoztatása szerint az úszás során egy váltóban induló versenyző a parttól mintegy 100 méterre rosszul lett.

 

 

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