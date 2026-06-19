Csongvai Áron: Ilyen önbizalmat adó győzelemre még a svédek sem számítottak



„A svédek első mérkőzése hajnali négykor volt Tunézia ellen. Másnap edzésre tartva meglepődve vettem észre, hogy a csapattársaim felkeltek és megnézték a meccset, de a városban is óriási tömeg volt ilyen korai órában is. Ha ez otthon történik Magyarországon, akkor nem lepődtem volna meg annyira.”

„Mindenki reménykedett, a csapattársaim is, hogy Tunéziát megverjük, és majd a két nehezebb találkozón eldől a továbbjutás, de ilyen önbizalmat adó győzelemre (5–1) még ők sem számítottak. Úgy éreztem, hogy picit még ők is meglepődtek. A hollandok elleni meccsbe kicsit nagyobb önbizalommal mehetnek bele.”

A teljes interjú: