Nemzeti Sportrádió

Csongvai Áron: Ilyen önbizalmat adó győzelemre még a svédek sem számítottak

R. P.R. P.
2026.06.19. 18:23
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Fotó: Imago Images
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Az első találkozójukat fölényesen megnyerő svédek a hollandokkal meccselnek szombaton a labdarúgó-vb csoportkörének második fordulójában. A Nemzeti Sportrádió Csongvai Áronnal, az AIK játékosával beszélgetett a svédországi hangulatról.


„A svédek első mérkőzése hajnali négykor volt Tunézia ellen. Másnap edzésre tartva meglepődve vettem észre, hogy a csapattársaim felkeltek és megnézték a meccset, de a városban is óriási tömeg volt ilyen korai órában is. Ha ez otthon történik Magyarországon, akkor nem lepődtem volna meg annyira.”

„Mindenki reménykedett, a csapattársaim is, hogy Tunéziát megverjük, és majd a két nehezebb találkozón eldől a továbbjutás, de ilyen önbizalmat adó győzelemre (5–1) még ők sem számítottak. Úgy éreztem, hogy picit még ők is meglepődtek. A hollandok elleni meccsbe kicsit nagyobb önbizalommal mehetnek bele.”

A teljes interjú:

 

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