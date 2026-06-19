Csongvai Áron: Ilyen önbizalmat adó győzelemre még a svédek sem számítottak
Az első találkozójukat fölényesen megnyerő svédek a hollandokkal meccselnek szombaton a labdarúgó-vb csoportkörének második fordulójában. A Nemzeti Sportrádió Csongvai Áronnal, az AIK játékosával beszélgetett a svédországi hangulatról.
„A svédek első mérkőzése hajnali négykor volt Tunézia ellen. Másnap edzésre tartva meglepődve vettem észre, hogy a csapattársaim felkeltek és megnézték a meccset, de a városban is óriási tömeg volt ilyen korai órában is. Ha ez otthon történik Magyarországon, akkor nem lepődtem volna meg annyira.”
„Mindenki reménykedett, a csapattársaim is, hogy Tunéziát megverjük, és majd a két nehezebb találkozón eldől a továbbjutás, de ilyen önbizalmat adó győzelemre (5–1) még ők sem számítottak. Úgy éreztem, hogy picit még ők is meglepődtek. A hollandok elleni meccsbe kicsit nagyobb önbizalommal mehetnek bele.”
A teljes interjú:
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