Vb 2026: Kane- és Bellingham-metrómegállók Londonban

A londoni tömegközlekedésért felelőket is megihlette az angol labdarúgó-válogatott világbajnoki teljesítménye. A Sky News beszámolója szerint ideiglenesen a főváros keleti részén található Canary Wharfot változtatták át a 32 éves csapatkapitány, Harry Kane nevével játszva „Kaneary Wharfra”, míg a délkelet-londoni Lewisham kerületben található eddigi „sima” Bellinghamből lett Jude Bellingham-állomás a 23 esztendős középpályás után.

Fotó: BBC

A klubszinten a Bayern Münchent erősítő Kane, illetve a Real Madridnál légióskodó Bellingham a két legeredményesebb játékosa a válogatottnak, amelyben egyformán hat-hat gólt szereztek a tornán, vagyis együtt tizenkettőt az eddigi tizenhárom angol találatból.