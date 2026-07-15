Nemzeti Sportrádió

Vb 2026: Kane- és Bellingham-metrómegállók Londonban

2026.07.15. 16:38
Fotó: ianvisits.co.uk
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Anglia foci vb 2026 labdarúgó-világbajnokság 2026 Jude Bellingham elődöntő Harry Kane
A szerda este az argentinokkal világbajnoki elődöntőt játszó angol labdarúgó-válogatott két legnagyobb sztárjának tiszteletére Harry Kane és Jude Bellingham nevét viseli átmenetileg a londoni metró két állomása.

A londoni tömegközlekedésért felelőket is megihlette az angol labdarúgó-válogatott világbajnoki teljesítménye. A Sky News beszámolója szerint ideiglenesen a főváros keleti részén található Canary Wharfot változtatták át a 32 éves csapatkapitány, Harry Kane nevével játszva „Kaneary Wharfra”, míg a délkelet-londoni Lewisham kerületben található eddigi „sima” Bellinghamből lett Jude Bellingham-állomás a 23 esztendős középpályás után.

Fotó: BBC

A klubszinten a Bayern Münchent erősítő Kane, illetve a Real Madridnál légióskodó Bellingham a két legeredményesebb játékosa a válogatottnak, amelyben egyformán hat-hat gólt szereztek a tornán, vagyis együtt tizenkettőt az eddigi tizenhárom angol találatból.

 

Anglia foci vb 2026 labdarúgó-világbajnokság 2026 Jude Bellingham elődöntő Harry Kane
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