Csongvai Áron szurkol Kristoffer Nordfeldtnek

Nagyon szurkolok neki – mondta Csongvai Áron Kristoffer Nordfeldtről. Az Újpest és a Videoton korábbi játékosa másfél éve a stockholmi AIK-ban szerepel, és klubtársa védi a svéd kaput a világbajnokságon – csaknem bizonyosan a továbbjutásról döntő utolsó csoportmérkőzésen is

„Tíz évnél is több van közöttünk – mondta lapunknak a 2000-es születésű magyar középpályás az 1989-es kapusról. – De az évszámok nem számítanak nála: nagyon közvetlen, baráti a viszonyunk. Azt is mondhatom, ez másokra is igaz: a keretünkben egyre több az akadémista, én is az idősebbek közé tartozom, de Kristoffer egészen biztosan, és mégis: mindenkivel megtalálja a hangot, jó fej, barátságos azokkal is, akik még meg sem születtek, amikor ő már futballozott. Az első perctől kezdve nyitott volt velem: a konditeremben, az edzések előtt és után úgy viccelődünk, mintha mindig egy csapatban futballoztunk volna. Miatta is nagyon drukkolok a svéd válogatottnak, de amúgy is figyeltem a csapatot, hiszen itt futballozom.”

A magyar játékos elmondta: kedden volt a 37. születésnapja a kapusnak, és a közös csoportban minden AIK-játékos külön üzenetet küldött a Japán ellen készülő csapattársnak, aki – mondani sem kell – meghatottan reagált a kedves gesztusra. Kristoffer Nordfeldt 2011-ben debütált a nemzeti csapatban, de tíz év alatt mindössze 15 meccs jutott neki. 2024-ben és 2025-ben nem is védett a válogatottban, talán ő sem számított arra, hogy lehetőséget kap, ráadásul a világbajnokságon.

„A helyi lapok a vb előtt foglalkoztak vele, hogy vajon ki véd a világbajnokságon – tette hozzá Csongvai Áron. – De ez akkor már, ezt gondoltam a cikkeket olvasva, nem volt kérdés. Előtte igen: Viktor Johansson a Stoke City, Jacob Widell Zetterström a Derby County kapusa, nem lett volna meglepő, ha a szövetségi kapitány közülük választ. A selejtezőben többen is lehetőséget kaptak, és úgy tűnt, nincs egyértelmű megoldás. Aztán a pótselejtező előtt érkezett az új szövetségi kapitány, és Graham Potter Kristofferre szavazott. Egyfelől a rutin szólt mellette: a 2018-as világbajnokságon már ott volt, igaz, nem lépett pályára, és tagja volt a 2021-ben rendezett Európa-bajnokságon is a svéd keretnek, járt tehát nagy tornákon. Ami fontosabb lehetett, hogy lábbal kiválóan teljesít, az ukránok elleni pótselejtezőn gólpasszt adott Viktor Gyökeresnek. Azt gondoltam, ha a pótselejtezőn ő védett, nincs oka a kapitánynak arra, hogy váltson – nem is tette meg.”

Két 5–1-es mérkőzés van a svédek mögött, nem ugyanolyan előjellel: Tunézia ellen kiütéses győzelem, Hollandia ellen jókora vereség lett a vége – most Japán következik.

„A selejtezőben nem nyertek meccset, így nagyon örültek annak is, hogy ott lehetnek a világbajnokságon – mondta Csongvai Áron. – Aztán Tunézia ellen remekül sikerült a rajt, akkor már az volt a téma, Hollandia is legyőzhető – az a pofon lehűtötte a kedélyeket. Most mintha realista hangulatban várnák a Japán elleni ütközetet, mindenki tudja, az ázsiai csapat milyen erőteljes futballra képes. Érdekes, mi a bajnokság folytatására készülünk, a szünet előtt Kristoffer nem is lehetett velünk az utolsó bajnokin, mert a válogatott edzőtáborában volt, és ha továbbjut a csapat, nem is ér haza a következő, július elején esedékes bajnokira – a vb nem zavarta a bajnokság kiírását…”

A csapategység repítheti messzire a hollandokat

Tijjani Reijnders szerint az Európa-bajnokság óta sokkal tapasztaltabb lett a keret, és ez segíthet a válogatottnak, hogy kiugró eredményt érjen el a világbajnokságon.

Nem sok jóra számíthat Tunézia azok után, hogy Hollandia az előző körben 5–1-re kiütötte Svédországot. Bár a legtöbben még mindig nem sorolják a legnagyobb esélyesek közé Ronald Koeman együttesét, az eddigiek alapján nem árt odafigyelni a narancsmezesekre. A két évvel ezelőtti Európa-bajnokságon is az elődöntőig meneteltek, sőt, vezettek is az angolok ellen, hogy aztán a hajrában elbukják az összecsapást. Ám Tijjani Reijnders szerint a kontinenstorna óta fejlődött a csapat, és a világbajnokságon is messzire juthat.

„Denzel Dumfriesnek igaza volt, amikor azt mondta, hogy sokkal összeszedettebbek vagyunk, és segít, hogy nagyon sok időt töltünk együtt – idézte az ad.nl a Manchester City középpályását. – A pályán és azon kívül is sokat vagyunk egymással, az Eb óta tapasztaltabbak lettünk, és sok szituációt megbeszélünk. Így volt a svédek ellen is, nagy terület maradt a védelmük mögött, mert túlságosan a szélsőinkre figyeltek. Ebben a csapatban mindenki bátran elmondhatja a véleményét, a fiatal Jorrel Hato ugyanúgy, mint a rutinos Virgil van Dijk. Japán az utolsó percekben egyenlített ellenünk az első mérkőzésen, ez meghatározta a hangulatot. Ha simán nyertünk volna, mindenki elkönyveli, hogy jól játszottunk, és nem változik semmi. De a svédek ellen is sokat hibáztunk, ezeket a hibákat ki kell javítanunk. Az öt szerzett gól ugyanakkor jelzésértékű. Szeretnénk messzire jutni a tornán, és hiszek benne, hogy sikerülhet. A hőség sem akkora probléma, pedig sokan aggódtak miatta. A tavalyi klubvilágbajnokságon sokkal rosszabb volt a helyzet.”

AZ F-CSOPORT ÁLLÁSA M Gy D V L–K Gk P 1. Hollandia 2 1 1 – 7–3 +4 4 2. Japán 2 1 1 – 6–2 +4 4 3. Svédország 2 1 – 1 6–6 0 3 4. Tunézia 2 – – 2 1–9 –8 0

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

F-CSOPORT

Péntek, 1.00: Japán–Svédország (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Péntek, 1.00: Tunézia–Hollandia (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!